Sembra che i nuovi Surface Pro e Surface Laptop di Microsoft siano sorprendentemente facili da riparare. Il colosso di Redmond fornisce istruzioni chiare per consentire di sostituire i componenti senza bisogno di essere dei tecnici.

Il team di iFixit illustra il processo di rimozione di quasi ogni componente per dimostrare con quanta facilità è possibile riparare a casa il proprio dispositivo Microsof Surface.

Innanzitutto sono presenti diverse etichette che descrivono in dettaglio quante e che tipo di viti vengono utilizzate per fissare i componenti, rendendo facile sapere esattamente quale cacciavite utilizzare, inoltre sono visibili i codici QR che portano l’utente direttamente alla pagina per scaricare le guide di servizio ufficiali di Microsoft già disponibili.

Operazioni comuni come rimuovere la batteria e l’SSD sono attività relativamente semplici sia su tablet che su notebook, tuttavia la RAM è saldata alla scheda madre e quindi non è facilmente sostituibile dall’utente comune.

Smontare il tablet per la sostituzione della batteria o altre riparazioni è leggermente più frustrante per via dell’adesivo che fissa lo schermo allo chassis, ma la rimozione del display è un’operazione comunque meno impegnativa rispetto ad altri tablet.

Microsoft abbraccia il diritto alla riparazione con Surface Pro 11 e Surface Laptop 7

Complessivamente iFixit assegna sia a Surface Pro 11 che a Surface Laptop 7 un punteggio di riparabilità di 8 su 10 che è particolarmente elevato. A seguire il video dello smontaggio.

Questa nuova generazione di dispositivi dimostra che Microsoft sta abbracciando il diritto alla riparazione per i consumatori e non solo fornendo etichette e informazioni utili all’interno del prodotto, ma pubblicando guide di servizio il giorno del lancio.