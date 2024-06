Nel mondo della tecnologia sono diversi i casi di rapporti non idilliaci tra due aziende concorrenti e degli esempi sono rappresentati dalle relazioni di Apple con Google e con Meta.

Alle volte, tuttavia, anche le aziende “rivali” riescono a collaborare e di recente qualcosa del genere è avvenuta quando Apple e Google hanno messo insieme le loro forze per provare a trovare degli standard per quanto riguarda il funzionamento dei tracker e i rischi connessi ad eventuali abusi.

Ebbene, pare che anche con Meta il colosso di Cupertino abbia deciso di provare a collaborare, in modo da poter rafforzare le sue soluzioni nel settore sempre più strategico delle funzionalità basate sull’intelligenza artificiale.

Apple in trattative anche con Meta?

Stando a quanto viene riportato da The Wall Street Journal, i due colossi tecnologici hanno discusso di una partnership che vedrebbe i modelli Meta AI integrati in iOS 18 per Apple Intelligence.

In particolare, questa partnership dovrebbe essere simile a quella che il colosso di Cupertino ha stretto con OpenAI e relativa a ChatGPT, unica soluzione esterna integrata in Apple Intelligence. E così su iOS 18 Apple Intelligence dovrebbe fare affidamento su ChatGPT per le “conoscenze sul mondo” e sempre dopo avere ottenuto apposita autorizzazione da parte degli utenti.

Se viene concessa tale autorizzazione, il sistema invierà la richiesta a ChatGPT, il cui modello la elaborerà e la relativa risposta verrà fornita con la classica visualizzazione di Siri.

Apple ci ha tenuto a precisare che ChatGPT non è autorizzata a raccogliere i dati degli utenti e deve eliminare qualsiasi informazione dopo l’elaborazione delle richieste.

Il colosso di Cupertino ha reso noto di avere in programma di offrire agli utenti vari modelli IA e, a quanto pare, oltre che per ChatGPT vi potrebbe essere spazio anche per Meta AI. Nel corso delle prossime settimane dovremmo saperne di più.