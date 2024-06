Alcune offerte di Vodafone costeranno 3,99 euro al mese in più da agosto

Nella giornata di oggi, 20 giugno 2024, Vodafone ha annunciato che aumenterà di 3,99 euro il canone di alcune offerte di rete fissa. Lo ha comunicato con una nota sul sito web e lo ribadirà con delle specifiche comunicazioni nelle fatture dei clienti interessati, che hanno tuttavia diritto di recedere o di passare ad altri operatori senza costi né penali.

Perché sono delle modifiche contrattuali, come quelle altre annunciate due settimane fa, rimodulazioni che sono sempre comuni fra gli operatori telefonici. Qui sotto, le informazioni da sapere al riguardo, comprese quelle utili per fare il recesso.

Nuove rimodulazioni da Vodafone: cosa sapere e come recedere

Vodafone non ha specificato quali sono le offerte coinvolte dalle rimodulazioni, che sappiamo interessare solo quelle di linea fissa. Come anticipato, l’operatore ha tuttavia scritto che i clienti interessati saranno informati con delle relative comunicazioni nelle fatture nei prossimi giorni a partire da oggi, 20 giugno.

I 3,99 euro in più al mese saranno invece effettivi dal 1° agosto, salvo mancata accettazione delle modifiche contrattuali in questione. I clienti possono infatti esercitare il diritto di recesso entro 60 giorni dalla data di comunicazione della rimodulazione. Queste sono le modalità per recedere:

inoltrando online la richiesta di recesso, accedendo alla pagina con i dati di accesso e selezionando la tipologia e i numeri che si ha intenzione di dismettere seguendo poi le indicazioni riportate;

recandosi nei negozi Vodafone dove serve compilare dei moduli forniti direttamente nei punti vendita;

inviando una raccomandata A/R a Servizio Clienti Vodafone, casella postale 190 – 10015 Ivrea (TO);

scrivendo una PEC a modificaCGC.azienda@vodafone.pec.it;

contattando il Servizio Clienti al numero gratuito 800195335.

Ricordiamo inoltre che serve specificare nella causale delle richieste di recesso via PEC o raccomandata “modifica delle condizioni contrattuali” e che, è possibile pagare le eventuali rate residue di costi di disattivazione, dispositivi associati e simili, con la stessa cadenza e metodo di pagamento indicati in precedenza oppure in un’unica soluzione, scelta da comunicare direttamente nella richiesta di recesso.

Per maggiori informazioni, suggeriamo di visitare questa pagina del sito web di Vodafone dedicata alle disdette delle offerte di linea fissa.