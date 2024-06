Che si tratti della suite da ufficio Microsoft Office o di Windows, il sistema operativo più diffuso al mondo, è probabile che sul vostro computer dobbiate avere un software Microsoft, solitamente tra i più costosi in circolazione. A meno che non optiate per soluzioni poco ortodosse, ma soprattutto illegali, dovreste prepararvi a sborsare centinaia di euro per ottenere i due software principali, a meno che non decidiate di affidarvi a Godeal24.

Grazie alla vendita straordinaria in atto in questi giorni, potete risparmiare in maniera incredibile rispetto al prezzo di listino, e grazie a uno sconto aggiuntivo del 62%, potete pagare 20 euro per portarvi a casa Office Pro Plus 2019. Aggiungendo qualche euro potete avere anche Office 2021 Professional, la versione più recente della suite da ufficio di Microsoft, con la possibilità di veder scendere ulteriormente il prezzo acquistando uno dei pacchetti multilicenza a vostra disposizione.

Una volta completato l’acquisto riceverete sulla vostra casella email il codice necessario all’attivazione del software acquistato e il link per scaricare il pacchetto di installazione dal sito del rispettivo produttore. In questo modo sarete sicuri di avere la versione più recente ma soprattutto eviterete il rischio di scaricare versioni infette da malware, sempre pronto a mettere a rischio i vostri dati personali.

Ecco dunque quali sono i pacchetti scontati del 62%, rispetto al prezzo standard, per i quali è necessario inserire il codice sconto SGO62:

Se invece state cercando una licenza di Windows 10 o del più recente Windows 11, con il codice SGO50 avrete uno sconto del 50% sul prezzo normale:

Il coupon SGO62 è valido anche per ottenere prezzi imbattibili su alcuni bundle, perfetti per chi ha appena acquistato un nuovo computer, visto che permettono di avere una licenza di Windows e una di Microsoft Office.

Per gli amministratori di rete sono a disposizione pacchetti da 50 o 100 licenze, così da aggiornare in maniera molto veloce tutti i PC della propria azienda:

Ricordate infine che sono a vostra disposizione numerosi altri pacchetti software, per tenere sempre in ordine il vostro computer, anche quelli con macOS.

Tutti gli acquisti possono essere pagati anche con PayPal, una ulteriore forma di sicurezza, e per qualsiasi problema potete sempre contare sul servizio di assistenza tecnica che risponde 24 ore su 24, 7 giorni su 7, a questo indirizzo email.

