Logitech ha appena presentato la sua nuovissima Keys-To-Go 2, una tastiera wireless portatile che la società – già tra i massimi operatori al mondo in questo comparto – ha scelto di realizzare appositamente per chi utilizza frequentemente tablet, dispositivi mobili o laptop, e desidera farlo con una tastiera multi-OS dotata di numerose caratteristiche di particolare interesse.

Caratterizzata da un design sottile e leggero, è facile da trasportare e dotata di una copertura integrata che consente di proteggerla da danni o versamenti accidentali di liquidi. La compatibilità con diversi sistemi operativi fa il resto per consentire a tutti gli utenti una flessibile fruizione in ogni contesto e con ogni dispositivo.

Già disponibile in Italia al prezzo di 89,90 euro, la tastiera di può acquistare sul sito web di Logitech (e su Amazon) in due varianti di colore (Pale Grey e Grafite) ed è dotata di tasti con meccanismo scissor per un’esperienza di digitazione ancora più comoda, silenziosa e precisa. La connessione con i dispositivi (fino a tre) è effettuata tramite Bluetooth: come abbiamo già visto in altre tastiere dello stesso brand, il passaggio da un dispositivo all’altro è effettuabile mediante i tasti di switch, che in pochi istanti garantiscono all’utente la possibilità di digitare su tablet, telefoni, computer portatili e altri dispositivi compatibili.

Nel suo comunicato stampa di presentazione l’azienda ricorda inoltre come la Keys-To-Go 2 rappresenti la conferma dell’attenzione del brand nei confronti della sostenibilità ambientale: la tastiera è infatti stata realizzata comprimendo ulteriormente l’impronta ecologica. In particolare, le parti in plastica della tastiera includono componenti riciclati nella misura del 36%, mentre l’alluminio della custodia superiore del dispositivo è prodotto con energia rinnovabile per un minore impatto sulle emissioni di anidride carbonica. L’imballaggio in carta proviene infine da foreste certificate FSC e altre fonti controllate.