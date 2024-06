Con il rilascio della versione 24.12.10.77 di WhatsApp Beta per iOS, distribuita tramite il programma TestFlight, sono state introdotte nuove funzionalità legate ai temi predefiniti delle chat.

Cresce il numero di temi per personalizzare le chat di WhatsApp

La nota app di messaggistica istantanea sta lavorando da tempo su funzionalità di questo tipo. Già nell’ultima release beta, la 24.11.10.70 per iOS, era stato introdotta la possibilità di personalizzare il colore dei box delle chat. Ora la nuova versione prosegue su questa strada dando la possibilità agli utenti di impostare un tema predefinito a scelta per le chat.

Dalle prime immagini si vede come WhatsApp dia la possibilità di scegliere tra 5 differenti temi aggiuntivi, tra cui quello verde classico che siamo abituati a conoscere. Inizialmente la scelta dovrebbe essere limitata a 5 temi per poi passare a un totale di 10. Questa nuova funzionalità consentirà agli utenti di avere maggiori opzioni di personalizzazione con le quali migliorare la propria esperienza di utilizzo dell’app.

La possibilità di modificare i temi delle chat può risultare molto utile per due aspetti. Da una parte la personalizzazione con la quale avere un’interfaccia più familiare e in linea con le proprie esigenze. Dall’altra possono esserci anche motivi di maggiore visibilità e leggibilità dei contenuti. Va segnalato comunque che la scelta del tema personalizzato non sarà visibile all’interlocutore, essendo tutti limitato alla propria interfaccia.

