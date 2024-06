Della prossima generazione di Tesla Roadster si parla oramai da alcuni anni, ossia da quando il popolare produttore l’ha annunciata e nelle scorse ore Elon Musk è tornato a parlare di questa auto elettrica.

In particolare, il CEO di Tesla con un post su X si è lasciato sfuggire un’affermazione che ha stuzzicato la curiosità di appassionati di tecnologia e addetti ai lavori: “The new Tesla Roadster can fly”.

La nuova Tesla Roadster saprà anche volare

Ebbene sì, l’eccentrico miliardario ha dichiarato che la prossima auto elettrica di Tesla sarà in grado di volare, un’affermazione che non è stata accompagnata da ulteriori dettagli e, pertanto, allo stato attuale non è chiaro fino a che punto si spingerà questa sua speciale “capacità”.

Nei mesi scorsi, quando è emerso che per la realizzazione di questa auto è stata coinvolta anche SpaceX (in particolare per quanto riguarda il suo design), qualcuno ha suggerito che il veicolo potrebbe essere stato sviluppato con specifiche capacità aeree anche se la maggior parte degli addetti ai lavori ha ritenuto tali voci legate alla sua velocità di accelerazione (aiutata proprio dalla tecnologia di SpaceX).

Il nuovo post di Elon Musk sembra ora dare credito alle indiscrezioni secondo cui Tesla Roadster potrebbe essere un’auto elettrica a dir poco rivoluzionaria.

Purtroppo Elon Musk non ha rivelato altri dettagli, ossia se la nuova auto dell’azienda sarà letteralmente in grado di volare, per quanto tempo saprà farlo o quando potrebbe essere in programma “il volo inaugurale”.

Negli ultimi mesi il CEO di Tesla si è più volte lasciato andare ad anticipazioni sulle prestazioni della nuova Roadster, in particolare sulla sua capacità di accelerazione a dir poco eccezionale (si è parlato persino della possibilità che arrivi in appena un secondo da 0 a 100 Km/h).

Per la presentazione ufficiale forse ci sarà da attendere solo sino alla fine di quest’anno. Staremo a vedere.