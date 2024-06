Dopo tante indiscrezioni sulla possibilità che SpaceX stia per lanciare un nuovo servizio meno costoso per la connettività satellitare è arrivata anche la conferma del suo imminente esordio sul mercato: Elon Musk, infatti, nelle scorse ore ha condiviso alcuni interessanti dettagli al riguardo.

Stando a quanto è stato fatto intendere dall’eccentrico miliardario con una serie di risposte pubblicate su X, il nuovo dispositivo di SpaceX è pensato per coloro che sono alla ricerca di una soluzione più economica rispetto al normale Starlink.

Cosa sappiamo al momento di Starlink Mini: le caratteristiche

Elon Musk non nasconde la sua soddisfazione per il nuovo dispositivo per la connettività satellitare, che a suo dire si caratterizza per la semplicità della procedura di configurazione (sarebbero sufficienti appena 5 minuti per essere online) e per la sua trasportabilità (dovrebbe entrare in uno zaino senza problemi).

Un prodotto che, sempre a dire di Elon Musk, dovrebbe avere le carte in regola per riuscire a “cambiare il mondo”.

Ecco le immagini di Starlink MINI (REV MINI1_PROD2) con antenna WiFi integrata e dimensioni pari a 28,9 x 24,8 cm:

Ed ancora, sempre secondo il miliardario statunitense gli utenti potranno guardare più streaming video 4K contemporaneamente (nello screenshot condiviso la velocità in download è pari a 100 Mbps, quella in upload è pari a 11,5 Mbps mentre la latenza è pari a 23 ms), il tutto con una spesa di circa la metà per quanto riguarda il prezzo dell’antenna standard e l’abbonamento mensile.

Restiamo in attesa di informazioni ufficiali da SpaceX per scoprire quando sarà lanciato questo nuovo prodotto e se arriverà subito in Europa. Per quanto riguarda il prezzo, se si considera quello della versione “standard”, l’abbonamento protrebbe essere di circa 20 euro al mese mentre la parte hardware potrebbe essere venduta a circa 200 euro. Staremo a vedere.