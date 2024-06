Se siete tra coloro che per anni hanno (comprensibilmente) considerato il marchio Jabra come uno dei riferimenti per le cuffie c’è una buona e una cattiva notizia. La buona è l’uscita dei due nuovi cuffie Elite 10 ed Elite 8 Active Gen 2. La cattiva è l’uscita di scena del brand dal settore delle cuffie consumer. Ma andiamo con ordine.

Jabra Elite 10 e Jabra 8 Active: le caratteristiche della seconda generazione di cuffie

La sostanziale differenza tra la seconda generazione delle due cuffie Jabra è legata all’utilizzo che se ne fa. Le cuffie Jabra Elite 10 Gen 2, infatti, sono indicati per chi cerca una qualità audio maggiore senza altri “fronzoli”. Gli Jabra 8 Active Gen 2, invece, sono più adatti per chi pratica sport prevedendo la resistenza IP68 per le cuffie e IP54 per la custodia.

La nuova generazione di cuffie Jabra introduce inoltre una custodia intelligente plug & play, nuove colorazioni e un algoritmo migliore per la cancellazione del rumore tale da rendere l’ANC due volte più potente rispetto alla precedente versione. Le cuffie Elite 8 Active Gen 2 prevedono anche un’elevata autonomia potendo raggiungere le 56 ore di riproduzione con ANC spenta. Il prezzo di lancio delle cuffie Jabra Elite 8 Active Gen 2 è di 229,99€, mentre gli Elite 10 Gen 2 sono in vendita sullo store ufficiale a 279,99€, prossimamente anche su Amazon.

Caratteristiche Jabra Elite 10 Gen 2 Jabra 8 Active Gen 2 Cancellazione del rumore Jabra Advanced ANC Cancellazione ibrida adattiva del rumore Microfoni 6 microfoni MEMS 100 – 8.000 Hz 6 microfoni MEMS 100 – 8.000 Hz Audio Dolby Atmos con Dolby Head Tracking Dolby Atmos Driver 10 mm 6 mm Risposta in frequenza (musica) 20 – 20.000 Hz 20 – 20.000 Hz Risposta in frequenza (voce) 100 – 8.000 Hz 100 – 8.000 Hz Pausa automatica Sì Sì Android Fast Pair Sì Sì Spotify Tap Sì Sì App Jabra Sound+ Sì Sì Compatibilità Siri e Google Assistant Siri e Google Assistant Autonomia (ANC off) Fino a 8 ore Fino a 14 ore Autonomia (ANC on) Fino a 6 ore Fino a 8 ore Autonomia (ANC off, cuffie + custodia) Fino a 36 ore Fino a 56 ore Autonomia (ANC on, cuffie + custodia) Fino a 27 ore Fino a 32 ore Ricarica wireless Sì Sì Ricarica rapida 5 minuti di ricarica per 1 ora di riproduzione 5 minuti di ricarica per 1 ora di riproduzione Bluetooth 5.3 LE 5.3 LE Resistenza cuffie IP57 – Dimensioni custodia di ricarica (mm) 24,4 x 46,9 x 65,4 24,4 x 46,9 x 65,4 Peso custodia di ricarica (grammi) 46,6 47,5

Oltre le cuffie consumer: il futuro di Jabra

GM, l’azienda cui fa capo Jabra, ha annunciato la riduzione della gamma di prodotti audio Elite e Talk. La ragione è molto semplice: l’aumento dei costi e la difficoltà di mantenere un livello tale da reggere il confronto con la concorrenza. Il CEO di GN Peter Karlstromer è stato molto chiaro nel motivare l’impossibilità dell’azienda di riuscire a genere un ritorno sull’investimento adeguato rispetto alle molte altre opportunità di investimento che hanno negli altri settori. Su questi, quindi, si continuerà a investire e puntare, mentre si dirà addio alle cuffie consumer.

Le previsioni sono che le scorte delle cuffie Jabra Elite 10 e 8 Active di seconda generazione verranno esaurite entro la fine dell’anno. Dopo di che l’azienda continuerà a fornire assistenza e supporto per diversi anni (non è stato specificato quanto). La scelta avrà, come dichiarato nel comunicato ufficiale, comporterà diversi licenziamenti e l’annullamento dei vari progetti di sviluppo che erano attivi.

Non saranno interessati da questo cambio di rotta i reparti Evolve (auricolari e cuffie professionali) e quello Enhance (dispositivi per le persone con problemi di udito).