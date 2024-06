ASUS amplia il proprio catalogo di monitor destinati al gaming serie ROG e annuncia il debutto sul mercato italiano dei modelli ROG Strix XG27UCS e ROG Strix XG27ACS, due prodotti indirizzati alla fascia medio-alta del segmento consumer che cerca il giusto connubio tra prestazioni, design e funzionalità,

Gli ultimi modelli ROG sembrano avere tutto quello che serve per conquistare sia i gamer che giocano ad alto refresh-rate che gli amanti dei titoli story-driven, garantendo refresh sino a 180 hertz e, sul modello XG27UCS, una risoluzione 4K con tempi di risposta ridottissimi. Ma vediamone meglio i dettagli e soprattutto i prezzi di listino.

I monitor ROG puntano tutto su prestazioni e flessibilità

Partiamo da una caratteristica comune dei due modelli in questione, ovvero la diagonale da 27 pollici, una scelta che non è fatta a caso e che mira soprattutto ai PC gamer “da scrivania”. Andando al sodo invece, ASUS utilizza due pannelli Fast IPS con tempo di risposta GtG pari a 1 ms e angoli di visione che arrivano a 178/178°. Il modello più costoso, il ROG Strix XG27UCS, offre una risoluzione 4K UHD con frequenza di aggiornamento a 160 Hz e luminosità di picco a 450 cd/m2 (HDR); il fratello minore, ROG Strix XG27ACS è un QHD che, offre un refresh a 180 Hz, ma allo stesso tempo garantisce una luminosità massima inferiore, ovvero 400 cd/m2 (HDR).

Essendo degli IPS, entrambi i display offrono una buona copertura dello spazio DCI-P3 (fino al 97%), senza dimenticare HDR10, certificazione DisplayHDR 400 e la calibrazione di fabbrica. Per chi guarda al gaming e alle prestazioni / qualità in gioco, non manca la compatibilità con G-SYNC ed Extreme Low Motion Blur Sync (ELMB Sync), un binomio che assicura un gameplay sempre fluido. In aggiunta troviamo poi diverse ottimizzazioni targate ASUS, tra queste la tecnologia Variable Overdrive 2.0, soluzione che consente ai monitor di modificare dinamicamente le impostazioni di overdrive in base al frame rate; a bordo sono inoltre disponibili 20 profili per eliminare il ghosting e ottimizzare al meglio le performance.

Un’altra tecnologia da segnalare è ASUS GamePlus, nota utility dell’azienda che nelle sue ultime iterazioni è più smart grazie all’Intelligenza Artificiale, utile per migliorare la precisione e l’esperienza generale nelle nostre battaglie online. Rimanendo in questo ambito non si può omettere ASUS DisplayWidget Center, utilissima agli utenti per regolare più facilmente le impostazioni del monitor con il mouse anziché con il menu OSD.

I nuovi display ROG sfoggiano un nuovo design compatto con slot per smartphone e, come da tradizione, linee curate ma in questo caso non particolarmente aggressive. A chiudere la dotazione troviamo infine un reparto di connettività piuttosto completo che prevede DisplayPort 1.4, HDMI 2.0 (HDMI 2.1 XG27UCS) e USB Type-C (con modalità DP Alt e Power Delivery fino a 15W) per supportare PC, laptop e console.

Caratteristiche tecniche ROG Strix XG27ACS

Dimensioni display 27″

Tipologia di pannello Fast IPS (8 bit)

Risoluzione 2.560×1.440P

Frequenza di aggiornamento 180 Hz

Tempo di risposta 1ms GTG

Compatibile NVIDIA G-Sync

Luminosità di picco HDR 400 cd/m2

Contrasto 1000:1

Angoli di visione 178°/178°

Copertura DCI-P3 97%

HDR10 e certificazione DisplayHDR 400

Calibrazione di fabbrica

Low Blue Light, VRR, Extreme Low Motion Blur, ELMB Sync e Shadow Boost

Tecnologie / Funzionalità by ASUS Variable Overdrive 2.0 ASUS GamePlus ASUS DisplayWidget Center

Porte: Display Port 1.4 HDMI 2.0 USB-C con DP Alt mode Power Delivery 7,5 watt Jack audio 3,5 mm

Stand regolabile altezza sino a 120 mm inclinazione +20° ~ -5° rotazione +45° ~ -45°

Consumo 23 watt

Caratteristiche tecniche ROG Strix XG27UCS

Dimensioni display 27″

Tipologia di pannello Fast IPS (10 bit)

Risoluzione 3.840×2.160P

Frequenza di aggiornamento 160 Hz

Tempo di risposta 1ms GTG

Compatibile NVIDIA G-Sync

Luminosità di picco HDR 450 cd/m2

Contrasto 1000:1

Angoli di visione 178°/178°

Copertura DCI-P3 95%

HDR10 e certificazione DisplayHDR 400

Calibrazione di fabbrica

Low Blue Light, VRR, Extreme Low Motion Blur, ELMB Sync e Shadow Boost

Tecnologie / Funzionalità by ASUS Variable Overdrive 2.0 ASUS GamePlus ASUS DisplayWidget Center

Porte: Display Port 1.4 (HBR3) HDMI 2.1 USB-C con DP Alt mode Power Delivery 15 watt Jack audio 3,5 mm

Stand regolabile altezza sino a 120 mm inclinazione +20° ~ -5° rotazione +45° ~ -45°

Consumo 26 watt

Quanto costano e dove acquistare ASUS ROG Strix XG27ACS e ROG Strix XG27UCS

I monitor da gaming ROG Strix XG27ACS e ROG Strix XG27UCS sono disponibili sull’eShop ASUS e presso gli ASUS Gold Store, rispettivamente con prezzi di 379 euro e 569,90 euro; aggiungiamo che il modello ROG Strix XG27ACS è disponibile anche in versione White Edition (XG27ACS-W). Gli ultimi display ROG sono approdati anche su Amazon Italia con prezzi decisamente interessanti; per comodità a seguire vi proponiamo i vari link d’acquisto: