Il team di Microsoft ha deciso di rimuovere GPT Builder, noto anche come Copilot GPT, da Copilot Pro e tale mossa rende il relativo abbonamento un po’ meno interessante per gli utenti.

Ricordiamo che gli utenti con un abbonamento a Copilot Pro possono creare i propri Copilot GPT usando documenti, fonti esterne o interne e istruzioni personalizzate.

Copilot Pro sta per perdere un’importante funzione

Stando a quanto si legge sul sito ufficiale di Microsoft dedicato al supporto dei prodotti dell’azienda, il colosso di Redmond rimuoverà la possibilità di creare GPT a partire dal 10 luglio 2024 e nei giorni successivi (entro il 14 luglio) provvederà a cancellare tutti i GPTs (sia quelli creati da Microsoft che quelli dei clienti) insieme ai dati associati.

GPT Builder può essere considerata come una più profonda integrazione di Copilot in Word, Excel, PowerPoint e Outlook, caratterizzata da un più elevato livello di personalizzazione.

E se vi state chiedendo quale sia la ragione per cui il colosso di Redmond ha deciso di rimuovere questa funzionalità, ecco la risposta “ufficiale”:

Stiamo continuando a valutare la nostra strategia per l’estensibilità di Copilot per i consumatori e stiamo dando priorità alle esperienze di prodotto principali, pur rimanendo impegnati nelle opportunità per gli sviluppatori. A tal fine, stiamo spostando la nostra attenzione sui GPT verso scenari commerciali ed aziendali e stiamo interrompendo gli sforzi GPT nel Copilot consumer.

Per gli utenti con abbonamento Copilot Pro che hanno creato dei Copilot GPT e desiderano salvare le istruzioni personalizzate, i passaggi da seguire sono questi:

aprire GPT in modalità modifica andare nella scheda per la configurazione copiare le istruzioni e salvarle altrove

Per ulteriori informazioni vi rimandiamo alla pagina dedicata (la trovate seguendo questo link).