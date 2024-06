Al Computex di Taipei AMD ha annunciato che sta collaborando con Microsoft per supportare Copilot+ nella prossima generazione di PC AI basati su Windows 11. Ciò è reso possibile grazie alla NPU delle nuove CPU Ryzen AI Strix Point di terza generazione di AMD che sono in grado di raggiungere 50 TOPS di prestazioni INT8.

AMD ha affermato che le sue APU Strix Point AI saranno in grado di eseguire le funzionalità di Copilot+ localmente sul computer e potenziare Recall, eseguire Cocreator in Paint localmente, abilitare nuovi effetti di Windows Studio come filtri, didascalie live con traduzione in tempo reale, upscaling AI per i giochi e altro, in più anche alcuni carichi di lavoro di Copilot verranno eseguiti localmente sul PC.

AMD afferma di avere il “miglior processore al mondo per PC AI”: una chiara sfida a Qualcomm

Al momento solo i nuovi PC possono sfruttare le funzionalità AI Copilot+, in particolare i notebook con SoC Snapdragon X di Qualcomm, ma prossimamente anche AMD supporterà le nuove funzionalità AI di Microsoft, ma non è chiaro quando arriveranno sui PC Windows 11 che eseguono le nuove CPU AMD.

La società ha anche annunciato che Lenovo lancerà un laptop Yoga con i nuovi chip Ryzen di AMD, aggiungendo che anche HP e ASUS faranno altrettanto. Sia Lenovo che ASUS porteranno funzionalità AI esclusive basate su AMD AI sui loro notebook.

Acer ha affermato che i suoi laptop riceveranno un aggiornamento che abilita le funzionalità Copilot+ quando sarà il momento, quindi sembra che Copilot+ non sarà subito disponibile al momento del lancio di alcuni di questi notebook.

AMD ha inoltre annunciato che tra i partner che utilizzeranno la NPU di AMD figurano Adobe, Epic Games, Solidworks, Sony e Zoom, con altre aziende che seguiranno in futuro.