Apple ha presentato al pubblico tutte le novità di iOS 18 in occasione della WWDC 2024 e adesso, a poche ora di distanza, gli sfondi ufficiali della nuova versione del sistema operativo di Cupertino sono disponibili al download per chiunque lo desideri.

Naturalmente, non parliamo delle novità più interessanti di questi aggiornamenti software, per i dettagli dei quali vi rimandiamo al nostro articolo dedicato linkati di seguito, iOS 16, e per le quali sarà necessario attendere ancora qualche mese, ma è comunque un primo assaggio che agli appassionati farà piacere.

Download sfondi iOS 18

Insomma, se non ve la sentite di rischiare l’installazione della Developer Beta sul vostro dispositivo principale — e noi di certo non cercheremo di convincervi del contrario —, potete tranquillamente ingannare l’attesa di iOS 18 iniziando a scaricare gli sfondi ufficiali sui vostri iPhone.

Entrando più nel dettaglio la versione principale dello sfondo di iOS 18 presenta un design astratto e liscio che sfuma da un rosa chiaro e delicato sulla sinistra a un blu navy profondo sulla destra, con un accenno di giallo nell’angolo in alto a destra che si fonde con il blu. Una forma curva simile a un’onda, con un effetto traslucido, separa le sezioni rosa e blu, creando un senso di profondità e fluidità. La texture è liscia e opaca, senza linee nette o motivi distinti, conferendo al wallpaper un aspetto calmante e armonioso. L’atmosfera generale è serena ed equilibrata, con toni caldi di rosa che contrastano con i toni più freschi del blu, rendendolo adatto a un’interfaccia utente pulita e moderna.

Se volete scaricarli tutti non vi resta che scaricare lo ZIP completo a questo link diretto per il download di tutti gli sfondi.

Il percorso per modificare lo sfondo è il solito: “Impostazioni > Sfondo > Scegli un nuovo sfondo (tra Dinamici, Statici o Live oppure dalle proprie foto)”. Ovviamente sono compatibili con tutte le versioni di iOS.

