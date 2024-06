Samsung dovrebbe svelare nuovi auricolari Galaxy Buds3 e Buds3 Pro nelle prossime settimane. Tuttavia, come nelle migliori tradizioni, anche in questa occasione sul web sono comparse delle indiscrezioni che dovrebbero poter anticipare buona parte delle novità dei device indossabili del produttore coreano. E, si intende, gli spunti di interesse non mancano.

Samsung Galaxy Buds3 e Buds3 Pro: caratteristiche emerse dalle anticipazioni

Cominciamo con l’accennare al fatto che, salvo sorprese, i Buds3 avranno un nuovo design che abbandonerà lo stile a fagiolo del modello attuale e che saranno disponibili in due colorazioni: argento e bianco. Saranno inoltre dotate della certificazione IP57 per la resistenza alla polvere e all’acqua, oltre alla funzionalità SmartThings Find che ti permetterà di ritrovarli in caso di smarrimento accidentale.

Se queste caratteristiche sono comuni ai due modelli, dovrebbero poi esservene alcune di esclusiva pertinenza della versione più avanzata, i Buds3 Pro. In tale versione dovremmo infatti finalmente mettere le mani (anzi, le orecchie) su un auricolare dotato di doppio speaker, rispetto al singolo speaker dei Buds3 “standard”.

Altra differenza fondamentale tra le diverse versioni sarà la durata della batteria: i Buds3 Pro dureranno circa 6 ore con la funzione di cancellazione attiva del rumore accesa, un’ora in più rispetto ai Buds3 normali. Nel caso in cui si preferisca fare a meno della funzione di cancellazione attiva, allora l’autonomia dei modelli aumenterà di un’ora.

Ad esser divergente sarà anche la durata della batteria della custodia: 30 ore sui Buds 3 Pro, 24 ore sui Buds 3, sempre secondo le indiscrezioni emerse.

Un aggiornamento atteso per gli amanti dei Galaxy Buds

Ricordiamo che la gamma Galaxy Buds non veniva aggiornata dal 2022, eccezion fatta per l’apparizione di quei Galaxy Buds FE che replicavano in sostanza le funzionalità dei Galaxy Buds 2, lanciati l’anno precedente.

Questa assenza relativamente lunga di aggiornamenti alimenta la curiosità degli appassionati del brand sudcoreano, che si attendono ora grandi novità in relazione alla gamma Buds, essendo probabilmente disponibili a spendere qualcosa in più pur di aggiudicarsi un prodotto di qualità top.

A proposito di prezzi, non ci sono per il momento conferme da parte di Samsung. I rumor parlano tuttavia di un costo che sarà simile a quanto già sperimentato per Buds2 e Buds2 Pro (in copertina) al momento del lancio (149 – 229 euro), rendendo così competitiva la gamma con gli AirPods.