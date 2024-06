Sembra che Apple sia pronta a lanciare un gestore autonomo di password e chiavi di accesso che funzioni su iPhone, iPad, Mac, Vision Pro e PC Windows.

Secondo un rapporto di Bloomberg, Apple sta pianificando di introdurre una nuova app chiamata Passwords che presenterà all’evento WWDC che l’azienda terrà la prossima settimana.

Stando a quanto riportato la nuova app si sincronizzerà ancora utilizzando il portachiavi iCloud, ma con accessi separati in diverse categorie, come account, reti Wi-Fi e passkey.

Bloomberg afferma inoltre che la nuova app Passwords estenderebbe il supporto a Windows, mentre non parla del supporto per Android.

Apple potrebbe lanciare un nuovo gestore delle password alla WWDC

La fonte prevede che Passwords sarà in grado di generare e archiviare password in modo simile ai gestori come LastPass e 1Password e cita funzionalità come la compilazione automatica di nomi utente e password e la possibilità di creare codici di autenticazione come Google Authenticator.

La nuova app dovrebbe debuttare su iOS 18, iPadOS 18 e macOS 15, ma per i dettagli ufficiali bisognerà aspettare la WWDC del 10 giugno dove Apple dovrebbe annunciare parecchie novità, come nuove funzionalità AI per iPhone in iOS 18 e un’importante revisione per Siri.