Solamente il 20 maggio Apple rilasciava l’aggiornamento iPadOS 17.5.1 e a distanza di due settimane è stata distribuita una nuova versione. La numerazione rimane la stessa (17.5.1), quello che cambia è la versione che passa dalla 21F90 originale alla nuova 21F91. Questo nuovo update è destinato solamente per l’iPad 10 e non è previsto per nessun altro tipo di modello.

Il nuovo aggiornamento per iPad 10: iPadOS 17.5.1

L’uscita di questa nuova versione non è stata accompagnata da un annuncio ufficiale con le motivazioni alla base di questa release. Al momento è possibile scaricare solo manualmente l’aggiornamento collegando l’iPad 10 al PC e procedendo o tramite la barra laterale del Finder o tramite iTunes.

L’ultima versione di iPadOS 17.5.1 era stata rilasciata per risolvere un bug relativo alle foto. Apple, infatti, aveva motivato il rilascio in questo modo: “Questo aggiornamento include importanti risoluzioni di problemi e corregge un errore raro per cui le foto in cui si verificavano danni al database potevano ricomparire nella libreria di Foto anche se erano state eliminate.”

La versione 21F91 potrebbe non essere visibile a coloro che hanno già installato iPadOS 17.5.1 e potrebbe essere destinata solamente a coloro che ancora non hanno effettuato l’update. È probabile quindi che la versione 21F91 risolva un bug che interessa solamente l’iPad entry-level di decima generazione.