Il popolare app store alternativo per Android sta per lanciare un negozio di giochi per gli utenti iPhone in Europa.

A giorni Aptoide lancerà il suo store di giochi per iOS con accesso inizialmente limitato basato su codici di invito.

Aptoide afferma di avere una lista d’attesa di 20.000 iscrizioni e prevede di emettere tra 500 e 1.000 codici al giorno per poter monitorare il feedback dei primi utilizzatori della piattaforma.

Al debutto ci saranno solo sette giochi per tutti come Solitario e Mahjong, ma la società afferma che un centinaio di sviluppatori iOS ha espresso interesse per la piattaforma e che 30 offerte sono già in fase di integrazione. Ecco come appare attualmente l’app Aptoide per iOS.

A differenza degli altri app store di Aptoide, per ora il negozio per iOS sarà solo giochi che verranno aggiunti ogni settimana dopo il lancio, tuttavia la società non esclude che lo store in futuro possa essere ampliato con contenuti e servizi aggiuntivi.

L’azienda sta adottando un nuovo approccio per compensare la Core Technology Fee (CTF) applicata da Apple. Piuttosto che trasferirla direttamente agli utenti sotto forma di abbonamento, il costo sarà supportato da una commissione addebitata agli sviluppatori per gli acquisti in-app.

Aptoide è anche il primo marketplace iOS di terze parti in Europa a lanciare una soluzione di acquisti in-app (IAP) approvata da Apple dopo l’entrata in vigore del Digital Markets Act (DMA).