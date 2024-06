Anker ha presentato il nuovo speaker bluetooth Soundcore Boom 2 Plus in grado di fornire fino a 140 W di output audio con bassi profondi e un suono bilanciato.

Il design robusto ma portatile con una maniglia integrata e una cinghia lo rende ideale anche per l’utilizzo all’aperto. Ecco i dettagli del nuovo prodotto audio.

Caratteristiche della cassa bluetooth Soundcore Boom 2 Plus

Rispetto al suo predecessore da 80W di potenza, Boom 2 Plus offre 100 W e con BassUp attivo è in grado di aumentare la potenza di uscita a 140 W. Per i brani con i bassi più martellanti, Boom 2 Plus offre anche un paio di radiatori passivi, inoltre sono disponibili otto preset per gli effetti di luce con la possibilità di personalizzare i colori.

Grazie alla batteria integrata da 7.500 mAh/7.3V, la cassa offre fino a 20 ore di autonomia, al 50% di volume e con BassUp ed effetti di luce spenti, inoltre lo speaker si ricarica completamente in 3 ore poiché supporta la ricarica rapida da 30W e in caso di necessità è disponibile anche un’uscita da 10W attraverso la porta USB.

La certificazione IPX7 consente a Boom 2 Plus di resistere agli spruzzi, ma può anche galleggiare sull’acqua, fornendo un’esperienza musicale ininterrotta per giornate in piscina, al fiume o in spiaggia.

L’app Soundcore permette agli utenti di personalizzare il suono con quattro preset e adattare la musica alle loro preferenze di ascolto con un potente EQ a 8 bande regolabili a loro volta.

Soundcore Boom 2 Plus supporta anche PartyCast 2.0, consentendo agli utenti di collegare insieme oltre 100 altoparlanti soundcore PartyCast, inoltre il pulsante TWS consente di collegare insieme anche una coppia di altoparlanti Boom 2 Plus per una vera esperienza stereo.

Disponibilità e prezzi dello speaker Soundcore Boom 2 Plus

Soundcore Boom 2 Plus sarà disponibile per l’acquisto dal 5 Giugno al prezzo di 199,99 euro nei tre colori Phantom Black, Adventure Green ed Explorer Blue e a partire da oggi fino al 5 giugno, i clienti possono iscriversi su eu.soundcore.com per accedere a una delle due offerte esclusive early bird.

Iscrivendosi al sito gli utenti riceveranno un promo code tramite il quale, a partire dal 5 Giugno fino al 18 Giugno potranno usufruire di una di queste due offerte:

Ottenere soundcore Boom 2 Plus + Motion 100 per un totale di 199,99 euro

Ottenere 2 soundcore Boom 2 Plus a soli 159,99 euro

Lo speaker bluetooth Soundcore Boom 2 è acquistabile tramite il sito ufficiale Soundcore e anche su Amazon.