Gli utenti Netflix che pagano ancora i loro abbonamenti mensili tramite il sistema di acquisto in-app dell’App Store dovranno presto aggiungere un nuovo metodo di pagamento per mantenere attivi i loro account.

Il colosso dello streaming, infatti, sta comunicando ai suoi clienti che ancora utilizzano tale sistema della novità in arrivo per quanto riguarda i pagamenti.

Netflix prepara una modifica importante per i clienti iOS

Ricordiamo che Netflix già dal 2018 non permette più ai clienti di abbonarsi al suo servizio di streaming su dispositivi iOS, sebbene abbia deciso di consentire a coloro che erano già abbonati in questo modo di continuare a usare il sistema di acquisto in-app per pagare il canone mensile.

A quanto pare, Netflix non intende più pagare ad Apple la commissione del 15% per l’utilizzo del suo sistema di pagamenti e nel sito di supporto statunitense il colosso dello streaming precisa che i clienti in “alcuni” Paesi dovranno aggiungere un nuovo metodo di pagamento (al momento non è chiaro a quali Paesi sia applicabile la nuova politica di Netflix oltre agli Stati Uniti).

Non sono noti i dati relativi al numero di abbonati al servizio streaming che stanno ancora pagando tramite il sistema di acquisto in-app, in quanto sono passati quasi sei anni da quando è stata rimossa tale opzione.

Dal 2018 Netflix richiede ai clienti che dispongono di dispositivi Apple di sottoscrivere un nuovo abbonamento sul sito Web ufficiale e non è possibile abbonarsi tramite l’app.

Quando il colosso statunitense ha rimosso per la prima volta l’opzione di pagamento tramite ‌App Store‌, ha sostenuto che i clienti che avevano pagato gli abbonamenti con questo sistema avrebbero potuto continuare a utilizzare quel metodo di fatturazione fino alla cancellazione dei loro account ma, a quanto pare, ha esaurito la pazienza.

