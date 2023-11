Red Magic, divisione gaming di Nubia, conferma il proprio impegno nel segmento dei monitor da gioco e presenta il nuovo Red Magic GM001S; l’azienda, nota soprattutto per gli smartphone gaming smartphone 8S Pro e 8S Pro+, vanta a catalogo già diverse proposte interessanti che ora vedono l’entrata in campo di un ulteriore modello di fascia alta basato su tecnologia Mini LED. Guardando alle caratteristiche tecniche del nuovo display, che ora vedremo, sembra chiaro che l’obiettivo di Red Magic sia quello di offrire una soluzione che possa soddisfare l’utenza più esigente in fatto di prestazioni, non solo per quanto riguarda la risoluzione ma anche per reattività e resa cromatica.

Red Magic GM001S è il compagno ideale per le schede grafiche top di gamma e il gaming in 4K

Iniziamo subito dicendo che Red Magic GM001S utilizza un pannello con diagonale da 27 pollici basato appunto su tecnologia Mini LED a 5.088 zone; non è il primo monitor Mini LED del produttore cinese che, solo la scorsa primavera, aveva già presentato il GM001J sempre da 27 pollici. L’ultimo arrivato in casa Red Magic si fa notare inoltre per una risoluzione 4K e una frequenza di aggiornamento che può arrivare a ben 160 Hz; inutile quasi ribadire che per sfruttare un monitor del genere avremo bisgono di una scheda grafica molto potente che, dati alla mano, dovrebbe essere capace di garantire un frame-rate di almeno 160 FPS nei giochi a una risoluzione di 3840×2160 pixel.

Andando nel dettaglio, l’azieda cinese punta tutto su un pannello prodotto da AU Optronics (leader di mercato) di ultima generazione; si tratta di un IPS con profondità 10 bit, capace di un contrasto dinamico sino a 1.000.000:1, tempo di risposta GtG a 1 millisecondo e, non per ultima, una luminosità impressionante che vede a questo proposito la certificazione HDR 1400. Ma non è tutto, a bordo troviamo compatibilità con NVIDIA G-Sync eAMD FreeSync oltre a una resa cromatica eccezionale; stando ai dati forniti dal produttore infatti, il Red Magic GM001S offre una copertura del 99% degli spazi colore sRGB, DCI-P3 e Adobe RGB, caratteristiche che difficilmente troviamo sui monitor da gioco di fascia alta dei competitor.

La proposta Red Magic quindi si candida a essere una delle più versatili sul mercato e, sperando venga commercializzato anche in Europa, può trovare spazio su diverse tipologie di setup, limitato forse solo dalla diagonale di 27 pollici (risultando probabilmente troppo piccolo per la produttività ad esempio). La scheda tecnica del monitor non si ferma qui e vanta inoltre un’estetica curata con illuminazione RGB, input HDMI 2.1 e Display Port, senza dimenticare l’interfaccia USB-C che permette non solo di portare il segnale video ma anche di ricaricare dispositivi mobili sino a 90 watt.

Scheda tecnica Red Magic GM001S

Tipologia di pannello IPS

Tecnologia Mini LED a 5.088 zone

Dimensioni pannello 27″

Risoluzione massima 3840 x 21600 pixel

Frequenza di aggiornamento 160 Hz

Tempo di risposta GtG 1 ms

Angolo visuale 178/178°

Spettro di colori DCI-P3 99%, sRGB 99% e Adobe RGB 99%

DisplayHDR 1400 certificato

Supporto AMD FreeSync e NVIDIA G-Sync

HDMI 2.1, Display Port e USB-C

USB-C per video e ricarica sino a 90 watt

Illuminazione RGB

Piedistallo regolabile

Disponibilità e prezzo

Il Red Magic GM001S è attualmente disponibile al preordine esclusivamente in Cina; il prezzo è a dir poco interessante attestandosi a 5.499 yuan, al cambio poco più di 700 euro. Si tratta di una cifra che, anche se gonfiata sino a 800 euro, risultarebbe comunque ottima se paragonata a quello che offre attualmente il mercato italiano in fatto di monitor Mini LED di fascia alta; al momento non possiamo assicurare la disponibilità per il nostro Paese, vi terremo aggiornati monitorando la situazione in caso di qualsiasi comunicazione da parte del produttore.

