Il team di WhatsApp ha rilasciato un aggiornamento per iOS che introduce la funzionalità che consente agli utenti iPhone di associare un indirizzo email ai propri account.

La funzionalità era in fase di test nella versione beta di WhatsApp, ma ora è in rilascio per la versione stabile dell’app per iPhone.

Si tratta di un metodo di accesso alternativo nel caso in cui gli utenti non siano temporaneamente in grado di ottenere il codice a 6 cifre tramite SMS.

Tuttavia vale la pena ribadire che gli utenti devono comunque utilizzare un numero di telefono per creare un account e l’accesso con un numero di telefono rimane ancora un’opzione disponibile, poiché WhatsApp non sostituirà i numeri di telefono con indirizzi e-mail.

Per accedere alla nuova funzionalità basta aprire le impostazioni di WhatsApp e toccare la voce “Account” dove sarà possibile inserire l’indirizzo email che verrà verificato tramite l’invio di un codice.

La funzionalità che consente agli utenti di associare un indirizzo email ai propri account è disponibile per gli utenti iOS che installano l’ultimo aggiornamento 23.24.70 di WhatsApp tramite l’App Store.

Il registro delle modifiche non fornisce informazioni utili su quali nuove funzionalità siano disponibili in questa versione di WhatsApp che tuttavia può richiedere anche alcune settimane per raggiungere tutti gli account.

Come aggiornare WhatsApp per iPhone

Per provare le novità in sperimentazione in WhatsApp per iPhone basta iscriversi al programma TestFlight beta qui, mentre la versione pubblica più recente può essere installata o aggiornata tramite l’App Store utilizzando questo link.

