A un anno di distanza dalle prime immagini e dettagli, debutta Lucid Gravity, una delle auto elettriche più attese di questa seconda metà del 2023, soprattutto sul mercato statunitense, paese natale del marchio nonché sede di quest’anteprima mondiale: il Salone di Los Angeles.

Si tratta di un SUV elettrico lussuoso, grande e con spazio in abbondanza per ospitare sette persone. L’autonomia superiore ai 700 km con una singola carica e gli oltre 3.000 litri di capacità di carico massima, sono due cifre che già rendono Lucid Gravity un’automobile molto interessante, soprattutto se, come la Air, verrà commercializzata anche nel Vecchio Continente.

Design e caratteristiche di Lucid Gravity

Gravity è il primo SUV di Lucid Motors, un’azienda statunitense nata inizialmente come produttrice di batterie e propulsori elettrici per altri produttori di veicoli, poi diventata una casa automobilistica vera e propria. È stato presentato nel 2016 il primo veicolo, una berlina elettrica di nome Air (per certi versi simile alla Tesla Model S), ancora oggi l’unica auto in vendita dell’azienda, di recente annunciata in versione Sapphire. Ciò nonostante, è una delle realtà più interessanti e promettenti del settore, complice anche il successo di Air, disponibile all’acquisto anche sul mercato europeo, seppur non ancora in Italia.

Design, tecnologia e spazio

Una premessa doverosa per introdurre la seconda auto dell’azienda, Lucid Gravity, un SUV che si presenta con un design molto filante benché muscoloso e possente. Non si conoscono al momento le dimensioni, ma già bastano le proporzioni (e i numeri citati in esergo) per comprendere che si tratta di un’auto imponente, un’ammiraglia elettrica che si posiziona nel segmento dei grandi SUV di lusso.

I tratti della Air sono ben evidenti già a partire dal frontale, con la sezione superiore che taglia orizzontalmente di netto il muso di Gravity, sezione alle cui estremità ci sono dei gruppi ottici a LED quasi nascosti che torna anche sul retro, dove l’illuminazione è più omogenea e forma una sottile linea orizzontale che sottolinea il marchio Lucid centrale andando da un lato all’altro della fiancata, dove spicca l’armonia delle forme e della linea del tetto, che via via scende verso la coda. È di 0,24 il cx, a garanzia di un’elevata efficienza aerodinamica.

Anche dentro l’impostazione generale è molto simile alla Air, con uno schermo curvo OLED da ben 34″ a sviluppo orizzontale posizionato dietro il volante, ovale e schiacciato alle estremità superiori e inferiori. Al centro della console c’è un altro display, più piccolo e dalle proporzioni più standard che fa da centro di controllo dell’auto e di tutte le impostazioni fisiche e multimediali. A parte gli accenni a una nuova generazione di software Lucid e alla compatibilità con gli aggiornamento OTA, l’azienda non ha svelato ulteriori dettagli sul sistema di infotainment.

Un aspetto chiave di Lucid Gravity è lo spazio disponibile a bordo: ci sono 7 posti distribuiti su 3 file di sedili (la seconda fila è scorrevole e integra dei tavolini) e un bagagliaio con la bellezza di 3.171 litri di capacità massima disponibili, secondo quanto dichiarato.

Autonomia, prestazioni e prezzi

Lucid Gravity vanta un’architettura a 900 volt e un powertrain di ultima generazione, di cui l’azienda non ha comunicato i dettagli, nemmeno relativi alla potenza disponibile. Sappiamo tuttavia che, nonostante la mole, è in grado di scattare da 0 a 100 km/h in circa 3,5 secondi, di garantire una capacità di carico utile di 680 kg e ulteriori 2.721 kg di traino.

Lucid ha dichiarato inoltre l’autonomia con una singola carica, che sarebbe superiore a 700 km, un valore decisamente elevato anche solo considerando la tipologia di automobile. Grazie all’architettura citata, i tempi di ricarica sono molto contenuti: oltre 320 km di autonomia in appena 15 minuti di ricarica in corrente continua a 350 kW.

Nonostante sia stata svelata in anteprima al Salone di Los Angeles, Lucid Gravity sarà prodotta a partire dalla fine del 2024 e acquistabile sul mercato statunitense a prezzi che partiranno da meno di 80.000 dollari. Al momento non ci sono informazioni relative a un’eventuale commercializzazione europea.

