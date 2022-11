Nella giornata di ieri Lucid Motors ha tolto qualche altro velo dal suo primo SUV elettrico, una ruote alte extra lusso a batteria che si potrà prenotare fra qualche mese. Si tratta di un’auto elettrica potente e capiente, che può ospitare fino a sette persone e che non solo per questo motivo si dice vada a sfidare Tesla Model X. Mancano ad oggi tutte le caratteristiche e particolarità, ma il costruttore ha condiviso nuove immagini e informazioni che vale la pena conoscere.

Le prime immagini del SUV Lucid Gravity

In concomitanza con la presentazione ufficiale della Lucid Air Pure, e della più pistaiola Sapphire, quella da 1.200 cavalli capace di scattare da 0 a 100 km/h in 1,89 secondi e di raggiungere i 200 km/h da ferma in 3,87 secondi, che arriva sul mercato a un prezzo di partenza di 249.900 euro, Lucid Motors continua ad anticipare la sua seconda auto, il SUV Gravity.

La nota casa automobilistica statunitense, specializzata nel settore delle auto elettriche ha cominciato così a preparare il terreno per l’arrivo della sua prima ruote alte, di quel SUV che arriverà nel 2024 per posizionarsi nella fascia di mercato premium che caratterizza il marchio.

Gravity si basa su tutto ciò che abbiamo raggiunto finora […] un SUV prestazionale di lusso come nessun altro. Proprio come Air ha ridefinito i contorni della categoria delle berline, anche Gravity avrà un impatto importante sul mondo dei SUV di lusso, stabilendo nuovi punti di riferimento su tutta la linea.

Si è espresso con queste parole il CEO e CTO del Gruppo Lucid Peter Rawlinson, mettendo subito in chiaro il posizionamento di questo nuovo SUV elettrico che sarà prenotabile già a partire dall’inizio del 2023.

La Casa ha dichiarato di essere al lavoro ancora per finalizzare il design e qualche specifica di Gravity, un’auto che potrà ospitare fino a 7 persone, pur essendo configurabile con soluzioni per 5 o 6 su due o tre file di sedili. A bordo non si lesina sulla tecnologia, considerando ad esempio i display ad alta risoluzione Glass Cockpit gestiti attraverso l’interfaccia Lucid UX, ma più di questo non sappiamo al momento.

Ad oggi Lucid Motors non si è sbottonata su altri dettagli relativi a Gravity, pur condividendo le immagini allegate in questo articolo, che ci forniscono una prima idea sul design di un’auto di cui sapremo presto maggiori dettagli, visto il prossimo via ai preordini.

