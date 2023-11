Apple e Sony hanno lanciato una promozione congiunta che offre 6 mesi di abbonamento gratuito al servizio Apple Music ai possessori di una console PlayStation 5.

L’offerta Apple Music su PS5 è disponibile per tutti i nuovi abbonati e per quelli idonei che possiedono una console PlayStation 5. Ecco i dettagli dell’interessante iniziativa.

Apple Music è gratis per 6 mesi per chi possiede una PS5

Per approfittare dell’offerta Apple Music su PS5 è necessario scaricare l’app Apple Music sulla propria console PS5 e seguire le istruzioni visualizzate sullo schermo. Tutti i modelli PS5 sono idonei e per iniziare è sufficiente disporre di un account PlayStation Network e di un ID Apple con un metodo di pagamento registrato.

L’offerta è riscattabile fino al 15 novembre 2024 e solo su una console PS5, ma una volta riscattato l’abbonamento gratuito a Apple Music sarà fruibile su tutti i dispositivi supportati.

Sony fa notare che solo per i nuovi utenti sono disponibili 6 mesi di streaming gratuito di Apple Music, mentre gli ex abbonati qualificati riceveranno 5 mesi di accesso gratuito al servizio.

Una volta terminato il periodo di prova gratuito Apple inizierà ad addebitare il costo mensile di Apple Music che corrisponde a 10,99 euro al mese, a meno che l’utente non annulli il rinnovo automatico almeno un giorno prima della scadenza.

Per non perdere le migliori offerte vi ricordiamo di seguirci anche sul canale Telegram PrezziTech o in alternativa sul canale WhatsApp omonimo.

Da non perdere: PlayStation Black Friday, le migliori offerte in tempo reale