Spotify è uno dei servizi di streaming musicale più popolari e usati al mondo ed è disponibile su diverse piattaforme, TV compresa: in queste ore, sta arrivando un nuovo aggiornamento proprio per questa versione dell’app, che è stata rinnovata per offrire un’esperienza d’uso più vicina a quella cui gli utenti sono abituati con gli smartphone.

Spotify per TV: le novità dell’aggiornamento

Nella giornata di oggi, 9 novembre 2023, Spotify ha annunciato il rilascio di un nuovo e interessante aggiornamento per la propria applicazione per TV.

La nuova versione prevede una UI rinnovata con una schermata principale simile a quella disponibile su mobile e su desktop, con i contenuti più ascoltati in cima, le playlist create in base agli ascolti dell’utente, nonché album e podcast riprodotti di recente.

Tra le novità dell’aggiornamento, si segnala anche una nuova gestione della coda di riproduzione (“Up next”), ora raggiungibile molto semplicemente dal lato destro della schermata, così da vedere la traccia in riproduzione e quelle in arrivo. Il team di Spotify ha pensato bene di aggiungere anche una modalità scura e la funzione che permette di passare da un account all’altro selezionando il proprio profilo nell’angolo in alto a destra.

Nel complesso, non siamo di fronte ad un aggiornamento rivoluzionario, quanto piuttosto di un rinnovamento dovuto da tempo, che allinea maggiormente l’esperienza d’uso che Spotify offre su TV a quella che milioni di utenti hanno modo di apprezzare ogni giorno sui propri smartphone.

Disponibilità dell’aggiornamento

In sede di presentazione delle novità dell’app, Spotify ha precisato che l’aggiornamento è in distribuzione a livello globale per tutti gli account — dunque senza distinzione tra quelli gratuiti e quelli Premium — e su tutti i dispositivi compatibili, vale a dire: smart TV, console di gioco e dispositivi per lo streaming di contenuti. Per maggiori dettagli sui dispositivi compatibili, vi rimandiamo al sito ufficiale.

