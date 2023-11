Noctua, azienda leader quando parliamo di sistemi di dissipazione ad aria per processori consumer e server, ha annunciato due interessanti novità che vanno ad ampliare un catalogo già molto vasto e pluripremiato a livello globale. Si tratta delle nuove varianti chromax.black dei dissipatori NH-D9L e NH-L9x65, prodotti già presenti a listino che ora ricevono lo stesso trattamento riservato al top di gamma Noctua NH-D15 che abbiamo rispolverato recentemente per la nostra comparativa tra dissipatori ad aria e a liquido AiO.

Come visto per il flagship dell’azienda austriaca, le nuove varianti chromax.black riprendono sostanzialmente le caratteristiche di base dei modelli già presenti a listino, portando però una ventata di novità sul fronte design con una colorazione completamente nera, ventole comprese, abbandonando quindi i classici colori che hanno reso famosa l’azienda.

Noctua NH-D9L e NH-L9x65 chromax.black: impeccabili per qualità e prestazioni

Iniziamo subito dicendo che i due modelli in esame, Noctua NH-D9L e NH-L9x65 chromax.black, sono dissipatori per CPU che guardano ai sistemi compatti, per essere chiari a quelle build dove lo spazio è un problema (Micro ATX o mini ITX), non solo a livello della zona socket, ma anche per dimensioni del case (vedi altezza). Come anticipato sopra, le caratteristiche di base rispetto ai prodotti che conosciamo nella classica colorazione beige e marrone non vengono alterati se non per la colorazione di torre, alette, heatpipe, ventole e accessori.

Partiamo dal Noctua NH-D9L, dissipatore compatto a basso profilo ma ad alta efficienza caratterizzato da un’altezza di 110 millimetri e una ventola da 95 millimetri. Ideale per case compatti SFF e mini-ITX, questo dissipatore è compatibile con i più recenti socket AMD e Intel (vedi AM5 ed LGA 1700), offrendo tra l’altro una ventola molto silenziosa, un ricco bundle e 6 anni di garanzia.

Il Noctua NH-L9x65 invece è una via di mezzo tra la serie NH-L12 e i più compatti NH-L9i e NH-L9a. Con un’altezza di 65 mm e quattro heatpipe in rame, l’NH-L9x65 offre prestazioni decisamente superiori ai suoi fratelli minori; la ventola in questo caso è un’ottima Noctua NF-A9x14 HS-PWM, mentre il design ottimizzato assicura compatibilità con tutti i kit RAM in commercio, mantenendo inoltre supporto per le CPU più recenti e 6 anni di garanzia.

Disponibilità a prezzi

I nuovi Noctua NH-D9L e Noctua NH-L9x65 sono disponibili da subito presso i maggiori rivenditori di settore, compreso Amazon, rispettivamente con prezzi consigliati pari a 74,90 euro e 69,90 euro.

Noctua NH-D9L disponibile da subito su Amazon Italia ( vedi offerta )

) Noctua NH-L9x65 disponibile da subito su Amazon Italia (vedi offerta)

