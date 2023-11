Se siete in procinto di aggiornare la RAM del vostro PC desktop, ma state aspettando una buona offerta o semplicemente non potete attendere il Black Friday che parte il prossimo 17 novembre, su Amazon abbiamo scovato due kit DDR4 che potrebbero fare al caso vostro. Premettendo che parliamo di RAM DDR4 e quindi di memorie per piattaforme AMD AM4 o Intel LGA 1200/1700, abbiamo due opzioni interessanti: una per il segmento di fascia bassa e una per quella di fascia medio alta, per intenderci dove si va a cercare qualcosa in più lato anche sul versante prestazioni.

Nel dettaglio parliamo delle Patriot Memory Viper Elite II DDR4 2666 16 GB, attualmente al prezzo minimo rispetto allo scorso settembre, nonché delle più prestanti Corsair VENGEANCE RGB PRO SL, attualmente in offerta.

Due kit RAM DDR4 da 16 GB che possono soddisfare diverse tipologie di utenza

Se avete un budget ristretto, ma allo stesso tempo vi serve un kit con capacità di 16 GB, le Patriot Memory Viper Elite II DDR4 2666 MT/s 16 GB possono rappresentare un buon affare. La velocità forse non è entusiasmante, ma parliamo di un kit di qualità decente che supporta Intel XMP 2.0 ed è dotato di dissipatori estesi per il calore realizzati in alluminio.

Nelle scorse settimane questo kit Dual-Channel DDR4 ha sfiorato anche quota 54 euro, mentre attualmente si portano a casa con 44,89 euro (vedi offerta).

Per chi invece mira a un prodotto di fascia superiore che garantisca migliori prestazioni, abbinate a qualità, dissipazione e design curato (con RGB), le Corsair VENGEANCE RGB PRO SL 3.600 MT/s rappresentano una delle migliori scelte del momento. Caratterizzate da un CAS Latency impostata a CL 18, questi moduli Corsair sono anche propense all’overclock e assicurano buone temperature operative grazie al sistema di dissipazione proprietario Corsair.

Attualmente il kit Corsair da 16 GB (2x 8 GB) è disponibile su Amazon a 106,07 euro (vedi offerta).

Vi ricordiamo che il Black Friday è ormai alle porte, se non lo avete fatto iscrivetevi al nostro canale Telegram delle offerte prezzi.tech (link diretto) e a quello WhatAspp (link diretto) per essere sempre aggiornati sui prezzi migliori.

Potrebbe interessarti anche Migliori RAM di Novembre 2023: ecco i nostri consigli e Recensione Corsair Dominator Platinum RGB 6400: è ora di passare alle DDR5