Ultimamente il team di sviluppatori di Microsoft ha apportato delle piccole modifiche a Windows 11 che hanno come obiettivo quello di aiutare tale versione del sistema operativo a differenziarsi da quelle precedenti.

La maggior parte di tali modifiche è rappresentata da cambiamenti visivi ma vi sono anche delle correzioni che mirano a rendere Windows 11 nel complesso più veloce.

Come sta cambiando Windows 11

Stando a quanto si apprende dalle note dell’ultima build interna di Windows 11, ossia la versione 25987, il team di sviluppatori ha deciso di rimuovere le app Mappe e Film e TV (non saranno disponibili su un PC dopo una nuova installazione).

Il colosso di Redmond ha tuttavia precisato che, sebbene le app in questione non saranno disponibili dopo un’installazione pulita, gli utenti potranno continuare a usare tali applicazioni e aspettarsi ulteriori aggiornamenti.

In sostanza, queste app non saranno abbandonate e la promessa di ulteriori aggiornamenti ne rappresenta una conferma ma non è chiaro quale sia il motivo per il quale Microsoft abbia deciso di rimuoverle. Resta da capire, inoltre, per quanto tempo ancora gli utenti potranno fare affidamento su questo supporto ma è probabile che nel giro di un anno tali applicazioni finiranno per essere mandate in pensione.

Per quanto riguarda le novità introdotte da Microsoft in Windows 11 build 25987 vi sono una funzione di Microsoft Store che consentirà agli utenti di specificare l’unità di installazione durante il download di giochi come Starfield, un’opzione per installare i driver WiFi durante la procedura della Configurazione guidata, l’aggiornamento della pagina Delivery Optimization nelle impostazioni, la possibilità di visualizzare e modificare i metadati per i file immagine PNG e correzioni per Esplora File e altri piccoli bug.

Ricordiamo che alla fine dello scorso mese il colosso di Redmond ha rilasciato l’aggiornamento Windows 11 2023 (23H2).

