Doccia fredda per gli utenti Xbox che utilizzano controller e più in generale accessori non autorizzati sulle tanto amate console targate Microsoft. Secondo quanto riportato da windowscentral infatti, il colosso di Redmond avrebbe deciso di bloccare, o meglio, rimuovere il supporto per tutti quegli accessori prodotti da terzi che non sono approvati dall’azienda. Una scelta che sicuramente fa e farà discutere ma che, viste le dinamiche attuali del settore (soprattutto gaming), non ci sorprende più di tanto come strategia di marketing. Ma vediamo la questione nel dettaglio.

Dal 12 novembre gli accessori non autorizzati saranno rimossi da Xbox

La notizia trapelata nelle scorse ore non è un rumor o un anticipazione delle intenzioni di Microsoft. A quanto pare i blocchi di accessori terzi non autorizzati su xBox sono già iniziati, con tanto di messaggio di errore specifico di sistema, nel dettaglio si parla dell’errore 0x82d60002. Diversi utenti hanno già segnalato la problematica, molti stanno ricevendo l’avviso in queste ore e, almeno al momento, non è previsto alcun ripensamento da parte dell’azienda. L’errore 0x82d60002 viene accompagnato dal seguente messaggio:

L’uso di accessori non autorizzati influenzerà la tua esperienza di gioco. L’uso degli accessori verrà bloccato il 12 novembre 2023.

In questi casi pare che i controller non autorizzati abbiamo concretamente smesso di funzionare sulla console, in particolare si fa riferimento alle repliche economiche dei controller originali Xbox, ma anche ad altre soluzioni più costose e molto diffuse sul mercato. Aziende come Brook Gaming ad esempio, hanno rilevato i primi problemi con l’aggiornamento firmware Xbox 10.0.25398.2266 e dopo le segnalazioni degli utenti stanno cercando di correre ai ripari, ma con scarso successo per il momento.

Lato utente, Microsoft non sembra essere intenzionata a prendersi particolari responsabilità legate alle scelte dell’acquirente che, per risparmiare, si vuole affidare a controller più economici e non certificati; nel messaggio citato sopra infatti, il codice di errore è accompagnato oltre che dalla data dal seguente suggerimento:

Se hai bisogno di assistenza per la restituzione, contatta il negozio da cui proviene o il produttore. Gli accessori autorizzati possono essere trovati su www.xbox.com/accessories.

Al momento quindi non sembra essere possibile un dietrofront di Microsoft che, da una parte punta alla diffusione dei controller wireless anche di terze parti, ma dall’altra mira sicuramente a spingere una percentuale sempre maggiore di produttori ad affrontare il processo di certificazione.

