L’aggiornamento Xbox di ottobre è in arrivo e tra le novità introduce la possibilità di mappare la tastiera del computer sui controller Xbox. L’update aggiunge anche la possibilità di importare facilmente le acquisizioni dei giochi Xbox in Clipchamp per l’editing video e migliora le preferenze per condividere i dati diagnostici su qualsiasi dispositivo Xbox.

Ora è possibile mappare la tastiera del PC sui controller Xbox

Gli utenti possono finalmente mappare la tastiera sui pulsanti del controller per Xbox Elite Wireless Controller Series 2 e Xbox Adaptive Controller, con la possibilità di mappare anche combinazioni come “Ctrl + Shift + C” su un unico pulsante del controller Xbox.

Questo dovrebbe rendere più semplice giocare con i titoli che hanno un supporto limitato per i controller, oppure prevedono l’utilizzo di molti controlli o combinazioni di tasti.

L’aggiornamento Xbox di ottobre aggiunge l’importazione delle clip di gioco in Clipchamp

Inoltre Microsoft ora permette di importare facilmente le acquisizioni dei giochi Xbox direttamente su Clipchamp, il suo editor video per Windows e browser.

In Clipchamp apparirà una nuova opzione “Xbox” nel pannello di importazione che consentirà di selezionare e importare le clip in Clipchamp per creare video dei momenti di gioco epici ritagliando, aggiungendo testo, transizioni e altri effetti.

Microsoft sta inoltre offrendo maggiori possibilità di scelta per quanto riguarda le proprie preferenze per condividere i dati diagnostici su qualsiasi dispositivo Xbox.

Una volta selezionate le preferenze su un dispositivo di gioco, non sarà necessario farlo su nessun altro dispositivo di gioco, incluse le console Xbox, il servizio Xbox Cloud Gaming (beta), PC e dispositivi mobili.

