Le case automobilistiche continuano ad adottare lo standard di ricarica nordamericano (NACS) utilizzato dai Supercharger di Tesla.

Gli ultimi marchi automobilistici a entrare nel giro di Elon Musk sono Toyota e il suo marchio di lusso Lexus che hanno raggiunto un accordo con la casa automobilistica statunitense.

Anche Toyota e Lexus potranno contare sulla rete di ricarica Tesla Supercharger

Toyota ha annunciato di aver raggiunto un accordo con Tesla per incorporare le porte NACS in alcuni veicoli a marchio Toyota a partire dal 2025, ma anche alcuni veicoli elettrici Lexus saranno dotati delle porte di ricarica standard.

A partire dal 2025 gli adattatori NACS saranno disponibili anche per i clienti che possiedono già veicoli Toyota e Lexus dotati del sistema di ricarica combinato (CCS). In questo modo Toyota offrirà ai propri clienti la possibilità di accedere a più di 12.000 stazioni Supercharger Tesla in tutto il Nord America.

La tempistica di Toyota è in linea con quella delle case automobilistiche rivali. BMW ha recentemente annunciato che sta adottando lo standard NACS per tutti i suoi veicoli elettrici negli Stati Uniti e in Canada e alcuni mesi fa, GM e Ford hanno rivelato che avrebbero effettuato il passaggio a partire dal 2025, permettendo ai clienti di accedere alle colonnine Tesla Supercharger l’anno prossimo tramite un adattatore.

Hyundai adotterà lo standard NACS per i suoi veicoli elettrici negli Stati Uniti nel 2024 e per quelli in Canada nel 2025, mentre Honda ha annunciato il suo passaggio allo standard a settembre con la previsione di introdurlo entro due anni, aggiungendo che sta sviluppando un adattatore per consentire alle Honda prodotte prima del 2025 di utilizzare la rete di ricarica di Tesla.

