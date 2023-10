Sony ha lanciato nuove cuffie true wireless orientate ai gamer che fanno parte della linea di prodotti INZONE con cancellazione attiva del rumore, basse latenze e ottima autonomia. Ecco le caratteristiche delle Sony INZONE Buds e di altre cuffie da gaming.

Le cuffie in-ear Sony INZONE Buds offrono cancellazione attiva del rumore e sono pensate per chi gioca con il PC o con PlayStation 5 grazie a una latenza di soli 30 millisecondi e a funzionalità come Spatial Sound for Gaming che permette di stimare la posizione degli avversari nei giochi.

Con l’ANC disattivato le nuove cuffie Sony dovrebbero offrire fino a 12 ore di gioco con bassa latenza e fino a 24 ore se si utilizza una connessione Bluetooth Low Energy Audio, inoltre le cuffie supportano la ricarica rapida che permette di ottenere un’ora di utilizzo dopo soli cinque minuti di ricarica.

I microfoni integrati sfruttano un algoritmo di soppressione del rumore addestrato utilizzando l’intelligenza artificiale per garantire che la voce dell’utente possa essere chiaramente ascoltata dai compagni durante i giochi online, anche in ambienti rumorosi.

Un’ulteriore novità per la gamma sono le cuffie wireless INZONE H5 che permettono di proseguire ininterrottamente la sfida per ben 28 ore senza mai rinunciare al comfort. Ecco le caratteristiche principali.

Connessione wireless: banda 2,4 GHz.

360 Spatial Sound per il gaming: posizionamento tridimensionale preciso dei suoni.

Comfort senza fine: solo 260 g di peso, padiglioni morbidi e design a bassa pressione per giocare a lungo.

Comunicazioni cristalline: riduzione del rumore basata sull’AI e microfono bidirezionale per conversazioni chiare durante la partita.

Durata della batteria: 28 ore in modalità wireless.

Utilizzabili anche con cavo: jack da 3,5 mm.

Anche le cuffie wireless con eliminazione del rumore INZONE H9 si rinnovano proponendo un’inedita, elegante versione nera.

Al momento non si conoscono né i prezzi, né la disponibilità per il nostro mercato.

Leggi anche: Migliori cuffie da gaming di Ottobre 2023, ecco i nostri consigli