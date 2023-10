Alla Festa delle Offerte Prime quest’anno troviamo una vasta gamma di prodotti per il networking, un filone di mercato in continua espansione con una domanda che si fa sempre più importante oltre che esigente in termini di requisiti tecnici. La crescente diffusione di connessioni internet ad alta velocità, che si sposa con le tecnologie di ultima generazione come il WiFi 6E o il più recente e veloce WiFi 7, fanno il resto e attirano soprattutto appassionati come i gamer e gli streamer, oltre che il classico utente che cerca una soluzione di rete per la casa, magari con un buon router o un sistema Mesh WiFi.

I prodotti in offerta sono moltissimi e non possiamo riportarli tutti, così come molti sono i brand attivi che sfruttano la Festa delle Offerte Prime per ampliare il proprio bacino d’utenza; si va da ASUS, passando ad altri big del settore come Netgear e DLink, AVM, T-Link, Linksys e molti altri.

I Migliori router e modem alla Festa delle Offerte Prime, ci sono anche i sistemi WiFi Mesh

Partiamo subito con i router per segnalarvi un ottimo taglio di prezzo per uno dei migliori prodotti del catalogo ASUS ROG, parliamo del ROG Rapture GT-AX11000 PRO in offerta da 529 euro a 393,99 euro. Una cifra davvero niente male per questo router Tri-Band estendibile con Mobile Tethering e dotato di porte Ethernet 2.5G e 10G. Restando nella fascia alta spicca anche il NETGEAR Nighthawk Router WiFi 6E, una vera scheggia grazie anche al processore quad-core da 2,4 GHz che si sposa alla tripla banda e una velocità di trasferimento sino a 10,8 Gbps; il ruoter NETGEAR Nighthawk Router WiFi 6E è in offerta a 469,99 euro invece che 599,99 euro.

Rimaniamo in tema per segnalarvi anche due ottime offerte per sistemi Mesh WiFi; la prima è Linksys Velop MX12600 sistema mesh WiFi 6 Tri-Band AX4200 con range extender e una copertura di 830 m² per un massimo di 120 dispositivi connessi. Il prezzo di listino è di 649,99 euro, mentre oggi si porta a casa con 349,99 euro (vedi offerta). La seconda opzione che vi consigliamo è invece il NETGEAR Orbi Mesh WiFi 6 RBK763S, sempre Triband AX5400, dotato di 2 satelliti e una copertura di 525 m², in offerta da 699,99 euro a 499,99 euro.

Offerte anche nel campo dei router mobile, con il D-Link DWR-921 Router 4G LTE, dotato ovviamente di SIM slot, doppia antenna e ben 4 porte fast LAN; il prezzo è di 89,99 euro invece che 129 euro (vedi offerta). In alternativa invece potreste prendere in considerazione il NETGEAR Modem 4G LTE scontato del 59% e disponibile ora a 109,99 euro invece che 271 euro. C’è posto anche per la fascia più economica con AVM FRITZ!Box 7510 Edition International, un modem router Wi-Fi 6 da 600 MBit/s in offerta a 74,99 euro invece che 119,99 euro o, in alternativa per spendere poco, il Tenda RX12 Pro WiFi 6 con banda sino a 3.000 Mbps e 4 porte Gigabit LAN; solitamente costa 69,99 euro mentre oggi si può acquistare a 54,14 euro (vedi offerta).

Senza andare troppo fuori dal seminato, chiudiamo con altre due offerte molto buone che riguardano la videocamera Outdoor D-Link DCS-8627LH in super offerta a 46,99 euro invece di 205 euro (vedi offerta) e il WiFi Range Extender D-Link DAP-1620 in sconto del 62% con un prezzo di soli 22,99 euro invece che 60,99 euro (vedi offerta Amazon).

