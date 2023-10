Il colosso dell’ecommerce Amazon ha deciso di replicare l’iniziativa che prevede di poter usufruire di uno sconto pari al 20% su tutta la lista di prodotti Amazon Seconda mano, la scelta è ampia dà la possibilità di risparmiare durante i propri acquisti; diamo un’occhiata.

20% di sconto extra su una selezione di prodotti Amazon Seconda mano

Amazon Seconda mano (al secolo Warehouse) è la sezione del noto store in cui vengono proposti prodotti resi o usati, che possono però trovarsi anche in condizioni pari al nuovo; in base al loro stato vengono proposti agli utenti a prezzi ribassati.

I prodotti appartenenti a questa categoria, come tutti gli altri venduti sullo store, beneficiano a prescindere dalle loro condizioni non solo della garanzia legale, ma anche della possibilità per l’utente di effettuare il reso.

La nuova iniziativa di Amazon parte nella giornata odierna e lo sconto del 20% sarà valido fino alle 23:59 del 09/10/2023 (è bene sottolineare che l’iniziativa non è cumulabile con altre promozioni); una volta selezionato il prodotto di vostro interesse, il prezzo scontato apparirà automaticamente al checkout dopo aver selezionato l’indirizzo di spedizione.

Di seguito una breve lista di prodotti idonei per l’iniziativa a titolo di esempio, ma ne sono disponibili diversi, ovviamente le scorte dei prodotti sono particolarmente limitate e i prezzi sono legati alle singole versioni, di conseguenza variabili in base alle disponibilità e alle condizioni:

Questi sono dunque solo alcuni dei prodotti Amazon Seconda mano che beneficiano di un extra sconto del 20%, qui sotto vi lasciamo il link della homepage dell’offerta dove trovate tutti i prodotti compatibili e acquistabili in sconto.

Tutti i prodotti Amazon Seconda mano scontati del 20%

Potrebbe interessarti anche: Amazon avrebbe usato un algoritmo segreto per aumentare i prezzi il più possibile