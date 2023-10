Canva, la famosa piattaforma online di progettazione grafica che quest’anno festeggia il decimo compleanno, ha da poco lanciato una nuova suite di strumenti, tutti basati sull’intelligenza artificiale, chiamata Strumenti magici.

Si tratta di strumenti che vogliono rendere la creazione e la modifica di contenuti (immagini, video, documenti) più semplice, quasi accessibile a tutti, anche a coloro che non hanno la minima esperienza in tal senso. Andiamo a scoprire tutti questi strumenti che danno il meglio di sé con l’abbonamento premium della piattaforma.

Canva compie dieci anni e diventa più “magico” che mai

Come anticipato in apertura, Canva ha da poco lanciato gli Strumenti magici, una suite di strumenti basati sull’intelligenza artificiale che consente anche agli utenti meno esperti di approcciare il mondo della progettazione grafica.

Grazie agli strumenti, sarà ancora più semplice creare e modificare immagini, convertire contenuti, mettere a punto video e fare molto altro, tutte funzionalità che solitamente richiedono strumenti ben più “avanzati”. Di seguito andremo ad analizzarli tutti.

Scrittura magica: da suggerimento a bozza in pochi istanti

Il primo strumento magico di Canva è la Scrittura magica, uno strumento che consente di generare un testo partendo da un suggerimento di scrittura o riscrivendo un testo già esistente. Lo strumento si occuperà di riassumere o riformulare il testo.

In soldoni, si comporta come un qualsiasi chatbot che riceve un input (ad esempio “generami cinque post per Twitter su una nuova lampada”) e restituisce ciò che viene richiesto dall’utente (che potrà chiedere di riscrivere, riassumere, renderlo più divertente o più formale).

Strumenti per trasformare i contenuti

La seconda categoria di strumenti magici è quella che aiuta a “trasformare” i contenuti già esistenti (ovvero i progetti già creati dall’utente).

Conversione magica : consente di ridimensionare un progetto in più formati diversi (ad esempio trasforma un’immagine in un documento); consente inoltre di tradurre un progetto in un’altra lingua.

consente di ridimensionare un progetto in più formati diversi (ad esempio trasforma un’immagine in un documento); consente inoltre di tradurre un progetto in un’altra lingua. Animazione magica: questo strumento si preoccupa di aggiungere a un progetto le animazioni/transizioni giuste nel posto giusto (in generale consiglia all’utente quale sia lo stile di animazioni più adatto per lo specifico progetto).

questo strumento si preoccupa di aggiungere a un progetto le animazioni/transizioni giuste nel posto giusto (in generale consiglia all’utente quale sia lo stile di animazioni più adatto per lo specifico progetto). Effetti magici: è uno strumento che trasforma un testo o un elemento grafico sfruttando lo stile particolare che gli viene fornito in input dall’utente.

Contenuti magici: gli strumenti per tradurre le idee in immagini e video

Un altro nuovo strumento magico di Canva è Contenuti magici, uno strumento pensato per ridurre al minimo il tempo tra l’idea e la creazione di una bozza, evitando all’utente di fare schizzi o cercare immagini di riferimento.

Tramite un campo di testo, l’utente descriverà l’immagine che ha in mente e questa verrà generata; l’immagine generata sarà poi modificabile dall’utente.

Nuovi strumenti di editing

La quarta categoria degli strumenti magici di Canva sono quelli pensati per rendere più facile l’editing, consentendo agli utenti di dare il proprio tocco al progetto con l’aiutino dell’intelligenza artificiale.

Ritocco magico: consente di ritoccare un’immagine in toto o in un suo particolare; basterà evidenziare la parte che si vuole andare a modificare, descrivere la modifica che si ha in mente e aspettare che l’intelligenza artificiale faccia il resto.

consente di ritoccare un’immagine in toto o in un suo particolare; basterà evidenziare la parte che si vuole andare a modificare, descrivere la modifica che si ha in mente e aspettare che l’intelligenza artificiale faccia il resto. Acquisizione magica: questo strumento rende modificabile qualsiasi immagine, incluso l’eventuale testo al suo interno; basta partire da una foto o uno screenshot, selezionare la parte che si vuole modificare e, a quel punto, riposizionare la parte selezionata o ridimensionarla; in soldoni, qualunque parte dell’immagine può essere spostata a piacimento dell’utente.

questo strumento rende modificabile qualsiasi immagine, incluso l’eventuale testo al suo interno; basta partire da una foto o uno screenshot, selezionare la parte che si vuole modificare e, a quel punto, riposizionare la parte selezionata o ridimensionarla; in soldoni, qualunque parte dell’immagine può essere spostata a piacimento dell’utente. Espansione magica: si tratta di uno degli strumenti più “in voga” del momento (soprattutto grazie a Photoshop), ovvero quello che permette di estendere un’immagine in qualsiasi direzione, partendo da una foto; lo strumento permette di scegliere tra un set di proporzioni specifiche ma offre anche comode maniglie da spostare per allargare l’immagine a proprio piacimento; c’è anche un comando che permette di far fare automaticamente allo strumento.

Accesso a svariate app basate su IA

Oltre agli strumenti magici, Canva consente di accedere a moltissime app di terze parti basate sull’intelligenza artificiali: tra queste vi sono i generatori d’immagini DALL-E (di Open AI), Imagen (di Google) e Mojo AI, il generatore di avatar D-ID AI Presenters (genera un mezzobusto parlante da aggiungere a un video) e Murf AI (un generatore di sintesi vocale che consente di aggiungere voci “naturali” al progetto).

Canva non rinuncia alla sicurezza con Canva Shield

Canva ci tiene a sottolineare il fatto che “non addestra l’IA a utilizzare i tuoi contenuti senza la tua autorizzazione“. Pertanto, prima di potere iniziare a utilizzare la suite strumenti magici, verrà chiesto all’utente di accettare i termini e condizioni di utilizzo di queste funzionalità.

Per quanto concerne i team aziendali, ci sono gli strumenti avanzati di sicurezza e privacy di Canva Shield, pensati per gestire l’accesso dei dipendenti agli strumenti magici con controlli amministrativi realizzati ad hoc, in modo che l’azienda possa dormire sonni tranquilli.

Tutte queste funzionalità sono incluse con l’abbonamento Canva Pro

Arrivati alla fine, è bene ricapitolare le tre diverse possibilità di “abbonamento” alla piattaforma Canva: alla versione Gratis, limitata sotto molti punti di vista (soprattutto riguardo i nuovi strumenti magici), si affiancano gli abbonamenti Canva Pro (costa 109,99 euro all’anno o 11,99 euro al mese) e Canva per i team (costa 240 euro all’anno per le prime cinque persone del team). In entrambi i casi è previsto un periodo di prova gratuita (potete trovare maggiori dettagli sulla pagina dedicata)..

Al netto dell’accesso a tutta una serie di elementi (immagini, foto, modelli) “Pro”, i piani in abbonamento sbloccano anche il massimo potenziale degli strumenti magici (per avere maggiori informazioni su questa suite di strumenti, vi rimandiamo alla pagina dedicata).

Ad esempio, i vari Conversione magica, Effetti magici, Acquisizione magica, Espansione magica e Animazione magica possono essere utilizzati solo con i piani in abbonamento (senza limiti); altri strumenti (come Contenuti magici e Scrittura magica) sono utilizzabili anche nel piano gratuito ma con limiti di utilizzo “in totale” (terminati i gettoni, le funzionalità non saranno più utilizzabili a meno che non si sottoscriva uno dei due abbonamenti).

