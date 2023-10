Dopo l’opzione per impostare il nome utente, il team di WhatsApp sta lavorando a un’altra nuova funzionalità che ha lo scopo di migliorare la privacy degli utenti dell’app per iPhone.

A breve WhatsApp offrirà agli utenti iOS la possibilità di proteggere l’indirizzo IP per ottenere un ulteriore livello di sicurezza quando effettuano chiamate vocali e video.

WhatsApp permetterà di oscurare l’indirizzo IP durante le chiamate e le videochiamate

La nuova opzione sarà disponibile nella schermata delle impostazioni relative alla privacy e consentirà di attivare l’inoltro in sicurezza delle chiamate ai server di WhatsApp. In questo modo WhatsApp renderà più difficile per i malintenzionati ottenere l’indirizzo IP dei partecipanti alle chiamate e alle videochiamate.

Quando si abilita questa opzione le chiamate continueranno a essere crittografate end-to-end, tuttavia la qualità della chiamata potrebbe essere inferiore, in quanto i dati devono viaggiare attraverso i server di WhatsApp per essere oscurati. Questa funzionalità dovrebbe risultare utile soprattutto quando si chiamano contatti sconosciuti o nelle conversazioni più riservate.

La possibilità di proteggere l’indirizzo IP nelle chiamate e nelle videochiamate è attualmente in fase di sviluppo nella versione 23.20.1.73 dell’app beta per iOS e sarà disponibile più ampiamente in un futuro aggiornamento.

Come aggiornare WhatsApp per iPhone

Per provare le novità in sperimentazione in WhatsApp per iOS basta iscriversi al programma TestFlight beta qui, mentre la versione pubblica più recente di WhatsApp per iOS può essere installata o aggiornata tramite l’App Store utilizzando questo link.

