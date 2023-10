Il team di WhatsApp sta lavorando a una nuova funzionalità che ha l’obiettivo di migliorare la privacy degli utenti dell’app per iPhone.

Prossimamente sarà possibile impostare un nome utente in modo da poter comunicare con nuovi contatti e chat di gruppo senza più dover condividere il proprio numero di telefono con gli sconosciuti.

WhatsApp sta lavorando sulla possibilità di configurare un nome utente

Nelle impostazioni del proprio profilo verrà introdotta una nuova sezione dedicata a questa funzionalità. I nomi utente su WhatsApp saranno univoci e accetteranno caratteri alfanumerici e alcuni caratteri speciali.

È importante notare che la configurazione di un nome utente sarà facoltativa e il numero di telefono associato a un account che ha avviato una chat tramite un nome utente rimarrà sempre nascosto, a meno che le persone coinvolte nella conversazione non conoscano già i reciproci numeri di telefono. In questo modo WhatsApp permetterà di comunicare con qualsiasi utente privato o un’azienda in modo più semplice e riservato.

La possibilità di impostare un nome utente WhatsApp è attualmente in fase di sviluppo nella versione 23.20.1.71 dell’app beta per iOS e sarà disponibile più ampiamente in un futuro aggiornamento.

Come aggiornare WhatsApp per iPhone

Per provare le novità in sperimentazione in WhatsApp per iOS basta iscriversi al programma TestFlight beta qui, mentre la versione pubblica più recente di WhatsApp per iOS può essere installata o aggiornata tramite l’App Store utilizzando questo link.

