Cattive notizie per il mercato delle schede video che, anche se non ci piace dirlo o pensarlo, potrebbe iniziare ad andare incontro a una nuova fase di “shortage”, al pari per intenderci di un paio di anni fa quando era quasi impossibile acquistare una scheda grafica di nuova generazione (AMD o NVIDIA), sia per la scarsa disponibilità che per i prezzi saliti alle stelle. Non vogliamo essere del tutto pessimisti, ma le notizie che ci giungono dal continente asiatico e in particolare dal mercato giapponese, piuttosto importante per volumi aggiungiamo, non sono per niente rassicuranti e riportano sotto i nostri occhi lo spettro della crisi pre/post COVID.

Secondo il report di ITMedia infatti, il mercato giapponese sta facendo i conti con una vera carestia di GPU a livello nazionale, in particolare di prodotti consumer top di gamma come NVIDIA GeForce RTX 4090 (Recensione) e GeForce RTX 4080, non proprio le schede più economiche quindi. Secondo i maggiori rivenditori e le piattaforme specializzate del settore, pare sia quasi impossibile reperire modelli come le flagship NVIDIA, questo nonostante la domanda sia molto alta, al massimo storico dicono gli esperti di settore. Ma quale sarà il motivo?

Una nuova crisi delle schede video gaming legata alla crescita delle GPU per l’AI?

Analizzando quanto riportato dalle varie fonti, la motivazione dietro questa possibile crisi, in fase embrionale diciamo, non è sconosciuta o scaturita in modo “poco chiaro” da diversi fattori (vedi criptovalute o speculazioni di altro tipo); al contrario, viene subito puntato il dito, se così possiamo dire, sulla rapida e mostruosa espansione che sta avendo l’Intelligenza Artificiale e quindi la richiesta di GPU e sistemi orientati a questo ambito. Rimanendo in campo NVIDIA, attualmente leader del mercato per profitti e progetti a breve e lungo termine in campo AI, si ipotizza che il produttore stia “naturalmente” favorendo la produzione di GPU per datacenter (quindi non consumer/gaming), riservando a queste ultime la maggior parte delle linee di produzione che, ricordiamo, sono affidate a TSMC.

Attualmente prodotti come la GeForce RTX 4090 sono i più richiesti, non importa quale sia il modello preso in esame, dalle versioni reference alle custom la domanda è altissima e nonostante questo i prezzi non scendono e l’attesa per gli acquirenti risulta lunghissima. Gli esperti di settore, gli analisti asiatici, ma soprattutto i rivenditori, parlano di una crisi importante che secondo loro è globale e presto potrebbe investire anche altri nazioni; al contempo però, un breve sondaggio su due dei mercati più importanti come quello statunitense ed europeo, evidenzia che le schede video sono normalmente disponibili, anche per soluzioni top come GeForce RTX 4090 e GeForce RTX 4080.

Il report continua sottolineando che in Giappone non è solo la GeForce RTX 4090 a essere introvabile, ma anche la GeForce RTX 4080, altrettanto ottima ma probabilmente meno conveniente per l’utente visto il rapporto prestazioni/prezzo che tutti conosciamo. Attualmente pare che la maggioranza degli acquirenti in cerca di una RTX 4080, stia optando per una introvabile GeForce RTX 4090 o, in modo più sensato, per una GeForce RTX 4070 Ti che visto il costo può essere una valida sostituta anche se prestazionalmente inferiore. Chiudendo il cerchio, al momento si ipotizza che il mercato asiatico possa essere il primo a evidenziare questa nuova ondata di carenza di schede grafiche gaming dovuta alla “corsia preferenziale” creata da NVIDIA per il settore dell’Intelligenza Artificiale.

In realtà c’è anche un’ulteriore ipotesi che guarda invece a una strategia aziendale di NVIDIA mirata a evitare il riproporsi dell’eccesso di scorte registrato con la serie GeForce RTX 30 che, dopo il periodo della pandemia/lockdown, è stato piuttosto difficile da gestire per NVIDIA e gli stessi partner. Per quanto ci riguarda, rimaniamo in attesa di ulteriori sviluppi che possano darci qualche indicazione sulla situazione in Italia per le prossime settimane (o mesi); nel nostro paese attualmente sia GeForce RTX 4090 che GeForce RTX 4080 sono normalmente disponibili, fa eccezione come al solito qualche custom più elaborata. Portafogli permettendo ad esempio, su Amazon Italia sono disponibili diverse varianti della GeForce RTX 4090 e della GeForce RTX 4080 (vedi offerte).

