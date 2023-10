Se il vostro monitor è ormai alla corda, oppure state valutando da tempo un upgrade del display per abbinarlo alla vostra scheda grafica di nuova generazione, le ultime proposte targate Samsung e Lenovo potrebbero risultare piuttosto interessanti. I due colossi infatti hanno svelato nelle scorse ore due monitor ad alte prestazioni che, ancora non sono disponibili a livello globale, ma allo stesso tempo non dovrebbero tardare ad arrivare sul mercato retail.

Precisando che la tempistica è puramente casuale, Samsung ha annunciato il generoso Odyssey OLED G9 S49CG954SC mentre Lenovo da parte sua, con una proposta meno spinta, svela Legion R27fc-30, due prodotti pensati espressamente per i gamer più esigenti ma con caratteristiche che, come vedremo a breve, vanno in senso opposto.

Samsung Odyssey OLED G9 S49CG954SC: pannello curvo e generoso per un’immersione completa nel gioco

Iniziamo col Samsung Odyssey OLED G9 S49CG954SC che, dati alla mano, rappresenta una versione meno spinta del Samsung Odyssey Neo G9 Dual-4K annunciato dall’azienda lo scorso giugno; a differenza del fratello maggiore, le dimensioni sono più compatte, utilizzando un pannello curvo da 49 pollici, sempre con curvatura 1800R ma con una risoluzione Dual-2K, ossia 5120×1440 pixel. A bordo troviamo un pannello OLED con formato 32:9 che garantisce comunque ottime prestazioni grazie alla frequenza di aggiornamento che arriva a 240 Hz (con Freesync Premium Pro) e un tempo di risposta pari a 0,03 ms. Non solo reattività per questo display che vanta un pannello 10 bit con una copertura DCI-P3 del 99%, luminosità di picco a 1.000 nit, senza dimenticare la tecnologia QLED Quantum Dot che garantisce un contrasto elevatissimo, 1.000.000:1.

Riguardo la connettività, Samsung Odyssey OLED G9 S49CG954SC è equipaggiato con HDMI 2.1 e Display Port, mentre per il design non vediamo particolari cambiamenti rispetto al recente passato, fatta eccezione per lo stand ergonomico ridisegnato. Rimanendo in tema, il monitor Samsung si conferma molto generoso in dimensioni con misure pari a 1194,7 x 529,3 x 236,9 millimetri, stand incluso.

Caratteristiche tecniche Samsung Odyssey OLED G9 S49CG954SC

Dimensioni dello schermo 49”

Tipo di pannello LED Curvo (10 bit)

Curvatura 1800R

Risoluzione Dual-2K ossia 5120×1400 pixel

Gamma di colori DCI-P3 99%

Luminosità di picco 1.000 nit

Frequenza di aggiornamento 240 Hz

Tempo di risposta 0,03 ms

Rapporto di contrasto 1.000.000:1

Stand regolabile

Supporto FreeSync Premium Pro

Supporto PBP e PIP

Input HDMI 2.1, 1x Display Port 1.4

Dimensioni 1194,7 x 529,3 x 236,9 millimetri (1194,7 x 365 x 180,8 mm senza stand)

Lenovo Legion R27fc-30 è l’ideale per gli eSports grazie al refresh a 280 Hz

Con il Lenovo Legion R27fc-30 si cambia tipologia di display, non solo per dimensioni ma anche per il pannello che in questo caso è un VA (WLED) piatto, con diagonale pari a 27 pollici e una risoluzione FHD, ossia 1920x1080P (formato 16:9). Siamo di fronte a un monitor decisamente più economico rispetto al Samsung, pensato per il gaming ad alto frame-rate grazie al refesh che arriva a 280 Hz, abbinato a un tempo di risposta di 0,5 ms (MPRT), una luminosità di 350 cd/m2 e un contrasto 3.000:1 (tipico dei pannelli con tecnologia VA).

Il Lenovo Legion R27fc-30 vanta un design NearEdgeless su tre lati e angoli di visione di 178/178°, riguardo la resa cromatica invece il produttore dichiara una copertura sRGB del 125% che scende al 90% per lo spazio colore DCI-P3; il pannello, a 8 bit precisiamo, è antiriflesso ed è abbinato tra l’altro a due altoparlanti da 3 watt. Secondo la scheda tecnica, il monitor Lenovo ha un consumo tipico di 24 watt con un picco che può arrivare anche a 47 watt.

Ultime non per importanza, alcune chicche integrate dall’azienda, tra queste segnaliamo HDR10, modalità console, riduzione della luce blu, compatibilità con il software Lenovo Artery e, altro punto a favore, l’implementazione di VESA Adaptive Sync per sfruttare NVIDIA G-SYNC e AMD FreeSync.

Caratteristiche tecniche Lenovo Legion R27fc-30

Dimensioni dello schermo 27”

Tipo di pannello VA Flat (8 bit)

Risoluzione FHS 1920×1080 pixel

Gamma di colori DCI-P3 90%, sRGB 125%

Luminosità di picco 350 cd/m2

Frequenza di aggiornamento 280 Hz

Tempo di risposta 0,5 ms (MPRT)

Rapporto di contrasto 3.000:1

Stand regolabile

Supporto Adaptive Sync (per NVIDIA G-Sync e AMD FreeSync)

Due altoparlanti da 3 watt

Input HDMI e Display Port

HDR10, modalità console, riduzione della luce blu,

Software Lenovo Artery

Disponibilità e prezzi

Samsung Odyssey OLED G9 S49CG954SC ha un prezzo di 9.999 yuan, al cambio circa 1.300 euro; dovrebbe essere disponibile a breve anche su Amazon Italia, dove attualmente troviamo il Samsung Odyssey Neo G9 Dual-4K a 2.499 euro (vedi offerta). Riguardo il Lenovo Legion R27fc-30 invece, l’azienda cinese non si è sbilanciata su disponibilità e prezzo; non sappiamo ancora se verrà commercializzato in Italia, cosa molto probabile visto che si tratta di un prodotto inserito nella serie gaming Lenovo Legion.

Potrebbe interessarti anche Migliori monitor di Settembre 2023: ecco i nostri consigli per l’ufficio, il gaming e la grafica e MSI svela il monitor gaming G32CQ5P: bello, curvo e con refresh a 170 Hz