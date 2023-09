Yale, azienda svizzera specializzata nel settore della sicurezza smart, ha annunciato due nuove serrature intelligenti che vanno ad affiancarsi alla già nota Assure Lock 2, presentata ricordiamo lo scorso anno. Si tratta dei modelli Assure Lock 2 Touch e Assure Lock 2 Plus, prodotti che vanno a inserirsi in un mercato, quello delle smart home, in continua crescita e se vogliamo affamato di novità e soprattutto di prodotti di qualità e affidabili. Le serrature proposte da Yale sono le prime dell’azienda a integrare uno scanner per le impronte digitali e allo stesso tempo a supportare Apple Home Key, a prima vista quindi possiamo dire già molto valide.

Assure Lock 2 Touch e Assure Lock 2 Plus: sicurezza e praticità a portata di mano

Come anticipato sopra, il punto forte delle ultime serrature Yale è l’utilizzo di un lettore di impronte digitali che facilita l’utilizzo in famiglia (ma non solo), abbinando tale funzionalità al supporto per Apple Home Key e più in generale ad Apple HomeKit. Entrambi i modelli sono ottimizzati per garantire un’installazione semplice e veloce che, tra le altre cose, prevede un’app dedicata e una prima configurazione con l’ausilio delle opzioni per HomeKit integrate.

Assure Lock 2 Touch integra il lettore di impronte digitali direttamente nel pulsante Yale posizionato in alto ed è in grado di memorizzare sino a 20 utenti; se qualcuno prova ad accedere con un’impronta digitale non registrata si illumina la tastiera touchscreen con una spia rossa, al contrario chi è registrato avrà il via libero dalla luce verde accanto al touchscreen. Assure Lock 2 Touch vanta anche un design compatto ed elegante e può essere controllata in diversi modi: tramite impronta digitale, HomeKit/Siri, sblocco/blocco automatico, chiave fisica e app Yale.

Assure Lock 2 Plus, che non ha chiave fisica, prevede linee più compatte rispetto alla versione Touch, l’ideale se vogliamo per quegli utenti che utilizzano iPhone o Apple Watch e non rinunciano ad alcuna funzionalità del proprio dispositivo Apple. Abilitando la modalità Express di Assure Lock 2 Plus infatti, il nostro iPhone o Apple Watch sblocca automaticamente quando posizionato accanto alla serratura, questo anche quando il dispositivo è scarico. Nel caso in cui non si disponga del proprio iPhone, lo sblocco può avvenire premendo il pulsante Yale in alto e inserendo il passcode numerico. Parlando della tastiera infine, il touchscreen è di tipo capacitivo (anche su Lock 2 Touch), caratteristica questa che dovrebbe garantire un’ottima reattività.

Specifiche tecniche Assure Lock 2 Touch

Scanner per impronte digitali integrato nel logo Yale

Precisione del 99% e tempo di riconoscimento <0,5 secondi

Sblocco/blocco automatico

Touchscreen per codici numerici

Opzioni con chiave e senza chiave

Controllo degli accessi

Abilitato per HomeKit sia sui modelli Bluetooth che Wi-Fi Assure Lock 2 Touch

Supporto per Apple Home, Alexa, Google Home, Philips Hue e Airbnb, nonché controllo tramite app Yale Access con Wi-Fi

Smart Module integrato

Sensore porta incluso

Disponibile in pelle scamosciata nera, bronzo lucidato a olio e nichel satinato

Specifiche tecniche Assure Lock 2 Plus

Supporto per la Apple Home Key

Abilitato per HomeKit

Touchscreen per codici numerici

Sblocco/blocco automatico

Design senza chiave, più compatto di Assure Lock 2/Touch

Controllo degli accessi

Abilitato per HomeKit sia sui modelli Bluetooth che Wi-Fi Assure Lock 2 Plus

Supporto per Apple Home, Alexa, Google Home, Philips Hue e Airbnb, nonché controllo tramite app Yale Access con Wi-Fi

Smart Module integrato

Sensore della porta incluso

Disponibile in pelle scamosciata nera e nichel satinato

Disponibilità e prezzi

Le nuove serrature intelligenti targate Yale dovrebbero essere disponibili a breve sul mercato globale, mentre negli Stati Uniti si possono già acquistare con prezzi che partono da 199 dollari e 209 dollari, rispettivamente per Assure Lock 2 Plus e Assure Lock 2 Touch. I modelli in questione sono abilitati per bluetooth e Apple HomeKit, mentre bisogna aggiungere ulteriori 80 dollari per le varianti WiFi con modulo Yale Wi-Fi Smart integrato; entrambi i prodotti potrebbero arrivare presto anche su Amazon dove attualmente sono presenti offerte per altri prodotti Yale come l’Apriporta intelligente per garage WiFi a 145 euro (vedi offerta).



