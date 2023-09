Siamo ormai giunti alla conclusione del mese di settembre e, per salutarlo nel miglior modo possibile, MediaWorld, la nota catena tedesca dell’elettronica di consumo, tra le più attive in Italia, ha da poco lanciato le offerte NO IVA, attive online e in negozio, fino al 30 settembre 2023.

Le offerte proposte sono tantissime e spaziano su una vasta gamma di prodotti tecnologici: in questo articolo vogliamo aiutarvi a districarvi tra tutte le offerte proposte, segnalandovi le migliori riguardanti le categorie di prodotto di nostro interesse, quali notebook, smart TV e tanto altro.

MediaWorld: c’è il NO IVA su gran parte del catalogo, solo per questo weekend

Come anticipato in apertura, MediaWorld ha da poco le offerte NO IVA con cui è possibile usufruire di uno sconto del 18,04% (pari allo scorporo dell’IVA) su buona parte dei prodotti a catalogo, tra cui rientrano anche molti notebook e tante smart TV. L’unico paletto è l’essere in possesso di una carta MediaWorld Club.

La promozione, tuttavia, non si ferma unicamente a prodotti di queste categorie ma include anche grandi e piccoli elettrodomestici, dispositivi per la mobilità elettrica e tanto altro, come un buon numero di smartphone Android di cui vi abbiamo già parlato sul nostro portale TuttoAndroid.net.

Di seguito andremo a segnalarvi i prodotti che reputiamo essere i più interessanti di quelli in offerta col NO IVA di MediaWorld, suddivisi per categoria di prodotto ed elencati rigorosamente in ordine decrescente di prezzo (scontato). In coda all’articolo, invece, potrete trovare ulteriori informazioni e il regolamento completo della promozione.

Notebook in offerta con il NO IVA di MediaWorld

Smart TV in offerta con il NO IVA di MediaWorld

Altri prodotti in offerta con il NO IVA di MediaWorld

Maggiori dettagli sulla promozione NO IVA di MediaWorld

Come anticipato in apertura, la promo NO IVA di MediaWorld è attiva sul sito, sull’app e nei punti vendita aderenti (è escluso il punto vendita di Ravenna) fino al 30 settembre 2023 e prevede che, per usufruire dello scorporo dell’IVA (equivalente a uno sconto del 18,04% sul prezzo indicato) è necessario essere in possesso di una tessera MediaWorld Club (trovate qua la pagina dedicata per la registrazione). Di seguito riportiamo un estratto dal regolamento completo della promozione:

SONO ESCLUSI dalla presente iniziativa in Negozio, Sito e APP: TUTTO VERO TASSO ZERO (prorogato al 30 settembre)

GALAXY WEEK (prorogato al 30 settembre)

CHROMEBOOK DAYS

Tutti i prodotti Apple;

Tutti i prodotti di Telefonia, Wearable ed accessori di telefonia del brand Samsung;

Tutte le console e Playstation VR2 e Playstation VR;

Tutti i Droni;

Tutti i prodotti dei marchi Dyson e Miele;

Tutti i prodotti del Grande Elettrodomestico a marchio SMEG linea FAB in allegato;

I Pre Assemblati codici: 177237 – 177241 – 177242 – 177243 (Own Brand Gamer);

I software EA FC24 codici 192527 – 192524 – 192525 – 192526;

Le Entertainment card;

I prodotti ceduti nell’ambito di abbonamenti (telefonia, internet, tv ecc.), le prevendite e le prenotazioni, i prodotti di editoria, i Gratta & Vinci, le polizze, liste nozze e similari (compleanno, Cresima ecc..), e tutti quegli articoli che rappresentano pin digitali, buoni, ricariche, cofanetti, carte regalo e tutti i servizi MediaWorld. SONO ESCLUSI dalla presente iniziativa sul Sito e APP: Tutti i prodotti inseriti nella promo Solo per oggi;

Tutti i prodotti inseriti nella promo Solo per il Weekend.

Tutti i prodotti inseriti nel sito Mediaworld Ricondizionati ( https://ricondizionati.mediaworld.it/ ).

Consulta il regolamento completo della promozione NO IVA di MediaWorld

Tutte le offerte del NO IVA di MediaWorld (fino al 30 settembre 2023)

Vi segnaliamo, inoltre, che MediaWorld offre la possibilità di sfruttare la consegna gratuita sui prodotti in offerta e permette di optare per il pagamento in 3 rate senza interessi con PayPal oppure per il finanziamento a tasso zero in 20 rate (che può essere richiesto direttamente online).

Infine, per restare aggiornati su tutte le promozioni in corso, potete fare riferimento diretto al nostro canale Telegram prezzi.tech: questo è il link diretto per raggiungerlo.

