Le Redmi Buds 4 Pro sono ottime cuffie, ma non per noi: la nostra prova

Incuriositi e smaniosi di provarle, non abbiamo perso tempo e abbiamo messo subito le mani sulle nuove cuffie TWS di Redmi, le Redmi Buds 4 Pro, annunciate appena qualche settimana fa. Purtroppo l’entusiasmo è calato, e di parecchio, non appena ci siamo dovuti scontrare con la realtà dell’assenza, ancora una volta, di un’applicazione globale per la personalizzazione, gli aggiornamenti firmware e la visualizzazione del loro stato. Le abbiamo comunque provate, con tutti i limiti del caso, e ne parliamo con qualche considerazione, utile soprattutto per chi vorrebbe acquistarle.

L’audio

Partiamo dall’audio, aspetto fondamentale per delle cuffie. Le Redmi Buds 4 Pro garantiscono un suono di qualità e di fascia superiore, paragonabile a quello offerto da prodotti ben più costosi. Riescono a offrire, infatti, un audio appagante e piacevole perché caldo, avvolgente, pieno, pulito, alto e, soprattutto, equilibrato con bassi e alti presenti nella giusta misura. Sono delle cuffie ottime per l’ascolto di qualsiasi tipo di audio, soprattutto di musica e film, in quanto riescono a mettere in campo sempre un audio di qualità, bilanciato e privo di fruscii e latenza, in qualsiasi condizione. Poi il loro isolamento dai rumori ambientali, grazie all’ANC, è eccellente, sono stabili nelle orecchie e non cadono nemmeno correndo, permettono chiamate telefoniche nitide grazie ai microfoni integrati di buona qualità e garantiscono sempre una connessione stabile e affidabile, con qualsiasi dispositivo e sistema operativo, mediante il Bluetooth 5.3. Sono delle cuffie che si fanno apprezzare, soprattutto se consideriamo il loro prezzo di vendita.

L’autonomia

Come per gli smartphone, anche per le cuffie l’autonomia dipende da vari fattori e cioè da connessioni/disconnessioni, volume dell’audio, distanza d’uso e utilizzo del microfono, tuttavia le Redmi Buds 4 Pro garantiscono un’autonomia top capace di raggiungere senza grosse difficoltà le 8-9 ore reali con ANC spento; c’è poi, come supporto, la custodia, che è capace di garantire altre 36 ore di autonomia massima. La ricarica completa della custodia delle cuffiette richiede circa un’ora e mezza, ma dipende sempre dalla carica di partenza. Manca, purtroppo, la ricarica wireless, perciò l’unico modo per ricaricarle è tramite il cavetto USB-C (ne è presente anche uno in confezione).

Il design

Esteticamente sono veramente belle e si fanno adorare per il loro aspetto sobrio, semplice ed elegante, soprattutto nella colorazione nera. Poi non sono lucide ma nero scuro e sono leggermente gommate, per cui trattengono poca sporcizia e ditate. Sono certificate per resistere agli schizzi d’acqua e al sudore, il che le rende delle ottime compagne per lo sport.

Le considerazioni

Allora, qui il discorso è uno. È vero, sì, che sono disponibili solamente nel mercato cinese in questo momento, ma è altrettanto vero che la situazione non cambierà quando e se saranno in vendita globalmente e magari da noi perché Xiaomi, anche con Redmi e POCO, non possiede un’applicazione globale per la gestione delle sue cuffie. Ciò rende le Redmi Buds 4 Pro delle cuffiette economiche come tante altre, con niente di più: si collegano allo smartphone (per la cronaca non c’è il Fast Pair) o al PC tramite il Bluetooth e si ascoltano; stop, è finita qua.

Non è possibile attivare/disattivare e personalizzare l’ANC, non è possibile visualizzare lo stato delle batterie, non è possibile modificare i tocchi a sfioramento sugli auricolari (utile soprattutto per l’assistente vocale e per play/pause della musica), non è possibile aggiornare il firmware e non è possibile gestire e personalizzare nessuna delle tante funzioni di cui sono dotate; anche perché integrano diverse funzioni utili e tecnologie recenti e possiedono un audio pazzesco paragonato al loro prezzo di vendita, per cui hanno un potenziale non indifferente e potrebbero spaccare di brutto nella loro fascia di prezzo. Invece sono castrate e limitate e sono delle cuffiette normali, seppur suonino benissimo e abbiano, in linea teorica, varie funzioni software.

Detto questo, sta all’acquirente decidere se ciò è una discriminante per l’acquisto. Certo è che se le si acquista è bene sapere che saranno da utilizzare poi come delle semplici cuffie e basta, come ce ne sono tante economiche e buone anche nel mercato italiano, con tanto di applicazione per gestirle. Le Redmi Buds 4 Pro sono disponibili all’acquisto su Banggood al prezzo di 88 euro.