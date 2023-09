La soluzione per la ricarica casalinga di Tesla era già compatibile con le auto elettriche dotate di connettore di tipo 2, ma da oggi la casa automobilistica di Elon Musk mette a disposizione di tutti i veicoli elettrici anche il proprio pacchetto di servizi “in-app”.

Con l’ultimo aggiornamento la wallbox di Tesla offre ai proprietari di una Tesla e a tutti coloro che guidano un’auto elettrica, anche di altri marchi, la possibilità di pianificare la ricarica, monitorare lo stato della ricarica in tempo reale, accedere alla cronologia delle sessioni di ricarica, escludere da remoto la ricarica programmata e modificare le impostazioni della ricarica.

Tesla offre tutti i servizi delle sue wallbox anche ai veicoli elettrici di altre Case

Per ottenere tutte le nuove funzionalità basta scaricare l’ultimo aggiornamento del firmware del Wall Connector di Tesla tramite internet e attendere l’installazione automatica.

In questo modo chiunque utilizzerà una wallbox Tesla di terza generazione con collegamento Wi-Fi potrà sfruttarne al massimo il potenziale anche se non possiede un veicolo elettrico della Casa statunitense, come accade per le colonnine Supercharger.

Il Wall Connector 3.0 eroga elettricità a 200-240 volt in corrente alternata e arriva a una potenza di 22 kW su rete elettrica trifase.

La wallbox deve essere installata da un tecnico specializzato, non necessariamente di Tesla, ed è studiata per adattarsi al maggior numero possibile di situazioni, in modo da rendere la ricarica semplice e pratica nella maggioranza dei casi. Tesla Wall Connector 3.0 costa 500 euro installazione esclusa ed è dotato di un cavo lungo 7,3 metri.

