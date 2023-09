A poche settimane dall’arrivo dei nuovi piani di abbonamento di Disney+ anticipati circa un mese fa, l’azienda ha lanciato nelle scorse ore un’offerta piuttosto interessante che permette di risparmiare più del 75% sull’abbonamento mensile: 1,99 euro al mese per 3 mesi invece di 8,99. Si tratta di una promozione riservata a chi non ha mai provato Disney+ e a chi ha interrotto l’abbonamento, promozione valida fino al 20 settembre che andiamo a scoprire subito nei dettagli.

Disney+ in offerta a 1,99 euro al mese per 3 mesi: cosa sapere

Di norma, l’abbonamento a Disney+ costa 8,99 euro al mese o 89,90 euro l’anno, prezzi che verranno affiancati a partire dal 1° novembre da altri due piani che, a parità di servizi offerti, renderanno la formula attuale più costosa di 3 euro al mese o di 20 euro l’anno. Questo è il prospetto con differenze e opzioni incluse:

Standard con pubblicità : 5,99 euro al mese per Full HD, 2 stream simultanei e audio 5.1 e stereo;

: al mese per Full HD, 2 stream simultanei e audio 5.1 e stereo; Standard : 8,99 euro al mese o 89,90 euro l’anno per Full HD, 2 stream simultanei, download dei contenuti e audio 5.1 o stereo;

: al mese l’anno per Full HD, 2 stream simultanei, download dei contenuti e audio 5.1 o stereo; Premium: 11,99 euro al mese o 119,90 euro l’anno per 4K e HDR, 4 stream simultanei, download dei contenuti e audio Dolby Atmos (in più).

Chiusa questa breve parentesi, utile perché questa nuova promozione andrà a coprire anche il periodo in cui Disney+ introdurrà questi nuovi piani di abbonamento, validi dal 1° novembre, vediamo chi può attivarla e come approfittarne.

Disney+ in sconto a 1,99 euro al mese per 3 mesi invece di 8,99 euro possono attivarla i maggiorenni che non hanno mai provato il servizio di streaming e chi, già abbonato in precedenza, ha precedentemente disdetto. Sono questi gli unici requisiti della promozione di cui è bene sapere tuttavia anche quanto segue:

il rinnovo è automatico, nonostante sia possibile disdire in qualsiasi momento con effetto a decorrere dal termine del periodo di fatturazione;

al termine dei 3 mesi verrà addebitato all’utente il prezzo della formula Premium citata, dal costo mensile di 11,99 euro, salvo previa disdetta;

l’offerta non è cumulabile con altre offerte, coupon, sconti o altre promozioni.

A parte ricordare che l’offerta in questione di Disney+ è in vigore fino al 20 settembre, vi lasciamo al link diretto per abbonarvi direttamente, sede in cui trovate anche altre informazioni relative alla promozione e al servizio stesso.

Clicca qui per abbonarti a Disney+ a 1,99 euro al mese per 3 mesi

