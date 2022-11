Huawei Watch GT 3 SE a parte, ufficializzato proprio oggi in Italia, il colosso cinese ha presentato sul mercato natio dei nuovi prodotti, il pieghevole Pocket S, uno smartwatch che si smonta e un All-in-One col processore aggiornato.

L’orologio si chiama Huawei Watch GT Cyber, il computer Huawei MateStation X 2023, prodotti che, chi per un motivo e chi per un altro, meritano due parole, in attesa di un’eventuale commercializzazione globale, che certo non escludiamo. Scopriamone i dettagli.

Nei dettagli di Huawei Watch GT Cyber, l’orologio col quadrante che si smonta

Ebbene sì, come vi anticipavamo qualche giorno fa, Huawei ha presentato sul mercato uno smartwatch col quadrante che si sfila dalla ghiera e dal cinturino, uniti in un corpo solo. Huawei Watch GT Cyber è senza dubbio un orologio particolare e unico nel suo genere soprattutto per questo, una chicca che gli garantisce una personalizzazione senza pari.

In pratica, il quadrante con la scocca contenente tutto l’hardware dello smartwatch e il pulsante circolare si possono staccare dalla ghiera e dal cinturino, questi ultimi disponibili in varianti di colore e di materiali differenti, alcuni più sportivi e robusti, altri più eleganti.

A parte questo dettaglio, Huawei Watch GT Cyber si presenta come uno smartwatch tutto sommato classico, dotato di uno schermo AMOLED circolare da 1,32″ con risoluzione di 466 x 466 pixel (352 PPI la densità), ben munito in termini di sensori (cardiofrequenzimetro, altimetro barometrico, giroscopio, sensore geomagnetico, accelerometro) e di sistemi di connessione (GPS, NFC e Bluetooth).

Non manca la resistenza alle immersioni in acqua fino a 5 ATM e una certificazione militare che ne attesta la resistenza, il supporto alla ricarica wireless Qi, la presenza di un altoparlante e di un microfono utili per le chiamate o per la gestione delle funzioni tramite assistente vocale e, una batteria che promette fino a 4 giorni di autonomia con un utilizzo intenso, fino a 7 in scenari di uso più blando.

C’è da dire poi che le dimensioni e il peso di Huawei Watch GT Cyber, logicamente, variano a seconda della versione scelta, ciascuna con delle peculiarità legate anche ai materiali (corpo in ceramica e acciaio 316L per Urban e Fashion, plastica per la versione Sport):

Sport : 47,4 x 44,4 x 10,2 mm e 59 grammi di peso

: 47,4 x 44,4 x 10,2 mm e 59 grammi di peso Urban : 47,4 x 44,4 x 10,2 mm e 77 grammi di peso

: 47,4 x 44,4 x 10,2 mm e 77 grammi di peso Fashion: 45,6 x 45,6 x 10,2 mm e 58 grammi di peso

Lato smart, Huawei Watch GT Cyber offre un ampio pacchetto di funzioni e opzioni con cui gestire l’attività sportiva e non solo, integrate nel sistema operativo proprietario HarmonyOS. Da questo punto di vista ci sono oltre 100 modalità sportive integrate, la possibilità di monitorare vari parametri relativi alla salute quali la frequenza cardiaca, l’ossigenazione del sangue, il sonno o lo stress. Lo smartwatch supporta anche le chiamate al polso, i pagamenti contactless e la gestione della musica.

Caratteristiche tecniche di Huawei MateStation X 2023

Discorso AiO, Huawei MateStation X 2023 è un computer tutto in uno che su queste pagine abbiamo già trattato mesi fa, in occasione del lancio al Mobile World Congresso 2022 dello scorso febbraio. Ma se in quell’occasione la versione presentata montava un processore AMD Ryzen 5 5600H, oggi Huawei ha svelato una variante aggiornata, con dentro il più prestante Intel Core i9-12900H.

Lo schermo di Huawei MateStation X 2023 è un LCD IPS touchscreen da 28,2″ in formato 3:2, con una risoluzione 4K di 3840 x 2560 pixel (164 PPI di densità) 60 Hz di frequenza di aggiornamento e 500 nit di luminosità massima. Il rapporto pari al 92% fra schermo e corpo del PC rende bene l’idea dell’ottimizzazione degli spazi superba, perfino per un monitor.

Sotto il cofano ci sono poi 16 GB di RAM LPDDR5 a doppio canale a 5200 MHz, SSD M.2 NVMe da 512 GB o da 1 TB e un sistema di raffreddamento che promette un’ottima dissipazione del calore.

Per il resto, c’è da segnalare la presenza della scheda di rete Wi-Fi 6, del Bluetooth 5.1, di un lettore di impronte digitali integrato nel tasto di accensione, di 4 microfoni, di due altoparlanti da 3,5 W con subwoofer da 10 W a corredo, di una webcam da 2 MP che registra a 1080P, di Windows 11 come sistema operativo, di varie porte (ingresso jack audio da 3,5 mm, una USB C, una Thunderbolt 4 e due USB A) e della combo tastiera e mouse wireless integrati.

Prezzi e disponibilità di Huawei Watch GT Cyber e MateStation X 2023

Come anticipato, entrambi i prodotti sono stati ufficializzati oggi sul mercato cinese, ragion per cui non abbiamo notizie relative al mercato italiano. Possiamo tuttavia indicarvi che Huawei Watch GT Cyber in Cina costa 1.288 CNY (circa 177 euro) nella variante Sport, mentre per le versioni Fashion e Urban il prezzo sale a 1.488 CNY (circa 205 euro).

Huawei MateStation X 2023 costa invece 11.999 CNY (circa 1655 euro) nella versione da 512 GB; la variante da 1 TB ha un prezzo di 12.999 CNY (1793 euro). Ricordiamo che tali prezzi sono convertiti in base al cambio rilevato nel momento in cui scriviamo, e possono considerarsi solo un metro indicativo parzialmente utile nel caso in cui Huawei annunciasse tali prodotti anche in Italia.

