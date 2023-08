L’iniziativa Tesla Electric Summer partita a luglio prosegue con i festeggiamenti e dopo i drive-in organizzati in diverse città europee, oggi la casa automobilistica di Elon Musk regala una ricarica elettrica a tutti i proprietari di un veicolo elettrico per festeggiare i 10 anni dalla prima stazione Supercharger in Europa.

Fino alle ore 21:00 di oggi 29 agosto tutti i proprietari di un veicolo elettrico, anche non Tesla, potranno effettuare una ricarica gratuita presso una delle colonnine Tesla Supercharger.

Tesla festeggia i 10 anni con una ricarica gratis per tutti i veicoli elettrici

Era il 29 agosto 2013 quando fu inaugurata la prima di sei stazioni Supercharger in Norvegia. Attualmente la rete si estende su 36 paesi in Europa, Medio Oriente e Africa, contando oltre mille siti e 13.000 punti di ricarica.

A novembre 2021 i siti Supercharger sono diventati accessibili anche ai veicoli elettrici di altre case automobilistiche come parte di un progetto pilota che dopo mesi di raccolta dati e feedback è diventato permanente e ora oltre il 70% della rete Supercharger è accessibile a qualsiasi auto elettrica.

Per celebrare il decennale Tesla terrà l’evento clou l’1 settembre a Oslo, dove i clienti potranno partecipare a un’esperienza immersiva che permetterà loro di esplorare i prodotti dell’azienda.

