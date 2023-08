La piattaforma Samsung Gaming Hub permette di accedere a vari servizi di cloud gaming, come GeForce Now e Xbox Game Pass, attraverso le smart TV e i monitor più recenti dell’azienda.

Attualmente Samsung Gaming Hub è disponibile sulle smart TV Samsung del 2023, 2022 e 2021, ma alla Gamescom il colosso sudcoreano ha annunciato che entro la fine dell’anno la piattaforma diventerà accessibile anche sulle smart TV Samsung del 2020 attraverso un aggiornamento software.

Samsung Gaming Hub arriverà anche sulle smart TV Samsung del 2020

In questo modo anche chi possiede una smart TV Samsung del 2020 potrà ad esempio giocare a Starfield, l’attesissimo open world di Bethesda. Secondo Samsung l’esperienza non sarà molto diversa da quella ottenibile con una console Xbox Series S.

Samsung Gaming Hub è compatibile con quasi tutti i controller di gioco in commercio e attualmente permette di accedere a oltre 3000 giochi.

NVIDIA è una delle principali protagoniste dell’edizione 2023 della Gamescom, dove ha fatto importanti annunci relativi al settore del gaming, tra cui novità per il servizio GeForce NOW e la nuova tecnologia DLSS 3.5 che sarà disponibile anche su GeForce NOW.

Potrebbe interessarti: Migliori smart TV di Agosto 2023, ecco i nostri consigli