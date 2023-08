Alla Gamescom 2023 di Colonia, fiera annuale dedicata al mondo del gaming che si svolge nella città tedesca da oggi fino al prossimo 27 agosto, il colosso statunitense Qualcomm ha annunciato la nuova serie Snapdragon G.

Si tratta di una intera gamma di piattaforme per dispositivi di gioco portatili di nuova generazione, realizzata ad hoc per coprire varie fasce di mercato e soddisfare le esigenze uniche di prestazioni e funzionalità delle console portatili. Scopriamo tutti i dettagli.

La serie Snapdragon G di Qualcomm è protagonista al Gamescom

Come anticipato in apertura, Qualcomm ha scelto la Gamescom 2023 di Colonia per annunciare la nuova gamma Snapdragon G Series, piattaforme progettate specificamente per i dispositivi di gioco portatili.

L’intera gamma è stata sviluppata sia per soddisfare le esigenze di prestazioni e funzionalità che per offrire una vasta scelta di opzioni per giocare, a qualsiasi tipo di gioco e in qualsiasi luogo, con l’obiettivo di affrontare la crescente varietà di contenuti, funzionalità e prezzi nel settore dei videogiochi, consentendo una maggiore diversità di dispositivi di gioco portatili e fattori di forma.

La Snapdragon G Series si compone di tre livelli: G1, G2 e G3. Il processore più recente di fascia alta, nonché fiore all’occhiello della gamma, è lo Snapdragon G3x Gen 2, che offre prestazioni di livello “enthusiast” per gli appassionati di videogiochi.

Di seguito riportiamo le parole di Mithun Chandrasekhar, Senior Director of Product Management presso Qualcomm Technologies:

I dispositivi di gioco portatili dedicati sono il modo migliore per sperimentare i giochi mobile. Ma i giocatori vogliono poter giocare a tutti i loro giochi preferiti su tutti i dispositivi ed ecosistemi, che si tratti di console, PC o su un servizio cloud. La nuova generazione di dispositivi basati su Snapdragon G Series saranno il posto migliore in cui i giocatori potranno giocare ai loro titoli preferiti, garantendo loro la possibilità di scegliere tra cloud, console, Android o PC mentre sono in movimento.

Snapdragon G1 Gen 1

Snapdragon G1 è la soluzione entry-level, progettata per alimentare dispositivi di gioco portatili senza ventola (fanless) per lo streaming di giochi, sia locale che tramite cloud.

Questa famiglia di piattaforme si concentrerà sulla connettività senza ritardi e sulla durata della batteria, in modo che i giocatori possano riprodurre in streaming i propri giochi per console e PC preferiti con la migliore qualità possibile per periodi di tempo abbastanza lunghi.

Il primo membro della famiglia Snapdragon G1 è la piattaforma Snapdragon G1 Gen 1, che dispone di una CPU octa-core (con custom core Kryo di Qualcomm) e della GPU Adreno A11, in modo da consentire la realizzazione di dispositivi portatili per lo streaming di giochi in alta qualità (ma ipotizziamo a costo contenuto).

Snapdragon G2 Gen 1

Nel mezzo si piazza la famiglia Snapdragon G2, pensata per consentire di giocare i titoli mobile e titoli in cloud completi, grazie alla presenza di un processore altamente ottimizzato e del supporto alle reti 5G e alla connettività Wi-Fi 6/6E (presenti per merito del sistema Qualcomm FastConnect 6700).

Il primo prodotto della serie Snapdragon G2 è la piattaforma Snapdragon G2 Gen 1, che consente di giocare titoli premium del gaming (sia mobile che in cloud) praticamente ovunque e senza compromessi.

La piattaforma pul contare su una CPU octa-core (con custom core Kryo di Qualcomm), sulla GPU Adreno A21 ottimizzata per il gioco e sul modem-RF Snapdragon X62 5G, consentendo ai videogiocatori di esplorare tutto ciò che i giochi mobili e in cloud abbiano da offrire.

Snapdragon G3x Gen 2

La famiglia di punta è indubbiamente la Snapdragon G3, creata appositamente per fornire agli appassionati funzionalità e prestazioni di livello assoluto, nonché il meglio della tecnologia a disposizione di Qualcomm.

Come erede della piattaforma Snapdragon G3x Gen 1, cuore pulsante del Razer Edge 5G, la nuova proposta top per quanto concerne le soluzioni destinate al gaming in mobilità è la Snapdragon G3x Gen 2, soluzione che sulla carta offre una CPU più veloce del 30% e una GPU due volte più veloce rispetto alla precedente generazione.

La piattaforma Snapdragon G3x Gen 2 dispone di una CPU octa-core (con custom core Kryo di Qualcomm) e della GPU Adreno A32, offrendo funzionalità di gioco di fascia alta tra cui Ray tracing con accelerazione hardware, Game super resolution, XR glass tethering, audio Bluetooth premium a bassa latenza (con abbinata la suite Snapdragon Sound Technology Suite) e una connettività al top (che guarda al futuro) grazie al supporto per il Wi-Fi 7 HBS (High-Band Simultaneous) e per le reti 5G, sia sub-6 che mmWave.

Con l’obiettivo di contribuire a portare rapidamente sul mercato più dispositivi di gioco mobile dedicati di fascia alta, Qualcomm informa che la piattaforma di riferimento per il gaming portatile Snapdragon G3x Gen 2 è già disponibile in anteprima per selezionati OEM e ODM (tra cui AyaNeo, Huaqin, Inventec e Thundercomm): presto verranno annunciati prodotti specifici per il cliente.

Per maggiori informazioni, vi rimandiamo al comunicato stampa ufficiale diramato da Qualcomm e alla sezione dedicata alle soluzioni della gamma Snapdragon G sul portale del chipmaker statunitense.

Potrebbero interessarti anche: Al MWC 2023, Qualcomm alza l’asticella nelle tecnologie 5G per le auto connesse e Sony svela PlayStation Portal, la console portatile per il Remote Play da PS5