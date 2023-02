Nella giornata di apertura del Mobile World Congress 2023, il colosso statunitense Qualcomm ha presentato la nuova piattaforma Snapdragon Auto 5G Modem-RF Gen 2, capace di offrire prestazioni superiori (50% in più di potenza di elaborazione e 40% in più di efficienza energetica) rispetto alla generazione precedente.

Questa nuova soluzione si aggiunge al crescente portfolio di tecnologie per le auto connesse Snapdragon Digital Chassis di Qualcomm e, dopo una fase di campionamento (già in corso) con le case automobilistiche che hanno scelto le soluzioni Snapdragon per le loro auto, arriverà alla fine del 2023. Ecco tutti i dettagli.

Qualcomm Snapdragon Digital Chassis: arriva una nuova piattaforma

Come anticipato in apertura, Qualcomm ha da poco annunciato l’ultima aggiunta al suo crescente portafoglio di tecnologie per auto connesse della gamma Snapdragon Digital Chassis, chiamata semplicemente Snapdragon Auto 5G Modem-RF Gen 2 per evidenziare lo step generazionale rispetto alla piattaforma precedente.

Il lancio della nuova piattaforma per auto connesse è stato commentato da Nakul Duggal, Vicepresidente Senior e General Manager della divisione Automotive di Qualcomm Technologies Inc.:

Al culmine degli oltre 20 anni di storia di Qualcomm Incorporated nel connettere le auto con la nostra piattaforma telematica o di connettività automatica, Snapdragon Auto 5G Modem-RF Gen 2 sfrutta ulteriormente la potenza del 5G nei veicoli per aiutare le case automobilistiche a democratizzare l’accesso all’esperienza dei veicoli smart e connessi. Il 5G continuerà a sbloccare il futuro dell’automotive e dei trasporti e siamo orgogliosi di accelerare il ritmo dell’innovazione wireless in questi settori.

Ecco la Snapdragon Auto 5G Modem-RF Gen 2 di Qualcomm

La nuova piattaforma si chiama Snapdragon Auto 5G Modem-RF Gen 2 e si configura come il sistema modem-RF automobilistico più avanzato mai presentato dal colosso statunitense; è una soluzione capace di offrire una elevata potenza di elaborazione e fino a 200 MHz di capacità di rete per supportare una connettività affidabile e a bassa latenza per una esperienza di guida sicura, intelligente e coinvolgente.

La Snapdragon Auto 5G Modem-RF Gen 2 è dotata degli ultimi progressi nell’ambito delle reti 5G, garantendo ai proprietari di auto che sfrutteranno questa piattaforma la possibilità di usufruire della banda larga per godersi il comfort e le comode esperienze di veicolo, casa e ufficio in un unico spazio.

La piattaforma introduce anche una nuova forma di comunicazione per l’industria automobilistica con il supporto per le comunicazioni satellitari (NTN, Non-Terrestrial Network), contribuendo a garantire che la connettività sia disponibile ovunque per le applicazioni che utilizzano la messaggistica bidirezionale, anche in zone scoperte dal segnale “terrestre” (TN, Terrestrial Network).

La necessità di spingersi oltre nella dotazione, lato connettività, dell’auto deriva dalla trasformazione digitale dell’industria automobilistica, al fine di porre le basi per la prossima generazione di veicoli definiti dal software che, collegandosi via 5G, via Wi-Fi o via satellite, potranno raggiungere nuovi limiti in termini di funzionalità di sicurezza, personalizzazione, intrattenimento e produttività da fornire agli utenti finali.

I punti di forza della nuova piattaforma

Di seguito, riportiamo i punti di forza della piattaforma Snapdragon Auto 5G Modem-RF Gen 2 di Qualcomm.

Più potenza rispetto alla precedente generazione

La piattaforma integra una CPU quad-core che consente una maggiore potenza di elaborazione, copertura e throughput; inoltre, a disposizione delle case automobilistiche ci saranno fino a 200 MHz di larghezza di banda per una rete stabile e performante, necessaria per offrire nuove opportunità di servizi e supporto per le più avanzate tecnologie di connettività e velocità necessarie per streaming di contenuti più veloce, giochi online e guida autonoma.

Maggiore supporto per la sicurezza dei veicoli

Per garantire connettività e comunicazioni ovunque, anche nelle aree remote e rurali (con occhio di riguardo verso i servizi di emergenza), vengono introdotte la eCall di nuova generazione e il supporto per le comunicazioni satellitari.

Costi ridotti con meno componenti necessari

Grazie alla CPU multi-core la piattaforma consente l’esecuzione delle app direttamente sul modem e offre il supporto dell’hypervisor per isolare i carichi di lavoro con conseguente connettività senza soluzione di continuità ed efficienza energetica.

Motore di localizzazione avanzato di nuova generazione

Questo aspetto migliora la precisione e la “robustezza” della posizione, in tutti gli ambienti, per supportare i servizi di emergenza, la navigazione, gli avvisi di sicurezza e le funzioni di guida autonoma; il posizionamento accurato negli ambienti più difficili, invece, serve per abilitare casi d’uso come mappe ad altissima definizione, parcheggiatori automatizzati e tanto altro.

Tecnologia C-V2X integrata

Sigla che sta per “Cellular Veichle-to-Everything“, è una tecnologia che serve per supportare le comunicazioni dirette, per migliorare la sicurezza a corto raggio e il servizio di mobilità.

Instradamento dei dati all'interno del veicolo fino a 1 GB al secondo

Grazie a questo, le case automobilistiche avranno una maggiore flessibilità nello spostare il traffico dall’unità di controllo telematico (TCU) al sistema di infotainment, ad un hotspot Wi-Fi o ad un qualsiasi altro dispositivo connesso; inoltre, garantisce una comunicazione senza soluzione di continuità per consentire ai passeggeri di usufruire dei propri servizi connessi senza alcuna interruzione.

Le case automobilistiche e l’ampio ecosistema dei trasporti potranno sfruttare le capacità avanzate della nuova piattaforma di Qualcomm per sviluppare e fornire nuovi servizi connessi avanzati utilizzando:

Snapdragon Telematics Application Framework (TelAF)

È un framework unificato di sviluppo e implementazione che offre tutti i componenti necessari per ridurre la complessità durante lo sviluppo di servizi connessi.

I servizi Snapdragon Car-to-Cloud

Mirano a fornire componenti cloud e dispositivi completi che aiutino l’ecosistema automobilistico ad abilitare, gestire e implementare nuovi servizi connessi sviluppati su TelAF, sfruttando connessioni sicure tra cloud e dispositivo con API basate sul cloud.

Quando arriva la nuova piattaforma

Qualcomm non fa mistero di avere lanciato la nuova piattaforma Snapdragon Auto 5G Modem-RF Gen 2 sfruttando la propria posizione come fornitore leader di soluzioni per la telematica e la connettività wireless delle automobili.

Come anticipato, uno degli obiettivi della nuova piattaforma è quello di fornire alle case automobilistiche una base solida per soddisfare la domanda crescente, sia da parte dei consumatori (attratti dai veicoli connessi di nuova generazione) che da parte delle aziende di servizi connessi (che creano nuove opportunità per coinvolgere maggiormente i clienti stessi e sfruttare modelli di business basati sui servizi).

La piattaforma Snapdragon Auto 5G Modem-RF Gen 2 è conforme al progetto di partnership di terza generazione (3GPP) Release 16 ed è attualmente in fase di campionato da parte delle case automobilistiche su scala globale, con la disponibilità commerciale prevista già alla fine del 2023.

