Ormai non è più una novità e molti tra voi conosceranno il nome Framework, si tratta di un’azienda californiana la cui missione è fornire agli utenti prodotti che siano facilmente personalizzabili, aggiornabili e riparabili, con il fine ultimo di aumentare la longevità del dispositivo e diminuire conseguentemente la produzione di rifiuti elettronici.

L’azienda è ormai nota per offrire soluzioni fino a poco tempo fa inimmaginabili, dare all’utente la possibilità di sostituire e aggiornare praticamente qualsiasi componente del proprio laptop ha permesso a Framework di realizzare, in buona sostanza, il primo vero notebook modulare.

I prodotti del brand offrono all’utente una vasta gamma di possibilità di personalizzazione e ora, dopo una lunga attesa, sono ufficialmente disponibili anche in Italia.

Framework Laptop 13 e Laptop 16 disponibili in Italia

Non si tratta di un fulmine a ciel sereno, la notizia era già nell’aria da qualche mese ma ora è ufficiale: i laptop Framework sono disponibili anche nel Bel Paese.

L’azienda ha deciso di aumentare la propria presenza in alcuni mercati, come il nostro, dove ancora non era presente, oltre all’Italia i prodotti del brand sono ora disponibili anche in Spagna e Belgio, portando ad un totale di 12 i mercati in cui la società commercializza i propri laptop, ovvero Stati Uniti, Canada, Germania, Francia, Regno Unito, Paesi Bassi, Irlanda, Austria, Australia, Italia, Spagna, Belgio.

Anche gli utenti italiani possono ora provvedere all’ordine di un nuovo laptop tramite lo store ufficiale dell’azienda, si parte da 979 euro per Framework Laptop 13 e da 1.579 euro per pre ordinare Framework Laptop 16.

Per entrambi i dispositivi la società mette a disposizione dei propri clienti una più che gradita notevole possibilità di personalizzazione, è infatti possibile scegliere, prima del completamento dell’ordine, tutte le caratteristiche di cui vogliamo che sia dotato il nostro futuro laptop Framework: si parte scegliendo tra un modello in edizione “fai da te” o pre assemblato, per poi passare alla scelta del processore (compresa la nuova disponibilità dei SoC IntelCore di 13a generazione), passando poi al quantitativo di RAM, memoria interna ed eventuale sistema operativo (è infatti prevista la possibilità di acquistare i prodotti dell’azienda senza SO, così da installare in autonomia Linux).

In seguito si passa a personalizzazioni quali i colori, il layout della tastiera (è ovviamente disponibile anche il layout italiano) e la scelta dell’adattatore di alimentazione; infine è possibile scegliere fra una serie di schede per l’espansione delle porte o delle memorie.

Qualora foste interessati all’acquisto sappiate che l’azienda assicura per il modello Framework Laptop 13 (Framework Laptop 16 è come già detto solo disponibile per il pre ordine al momento, con le spedizioni previste entro la fine del 2023) una spedizione entro cinque giorni lavorativi dal magazzino di Taiwan.

